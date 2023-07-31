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Творці шоу "Голос країни" розігрують унікальні призи: що для цього треба зробити

31 липня 2023 13:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Творці шоу "Голос країни" розігрують унікальні призи: що для цього треба зробити
Тренери шоу "Голос країни" Надя Дорофєєва та Артем Пивоваров. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже сьогодні, 31 липня, у Варшаві розпочалися зйомки тринадцятого сезону талант-шоу "Голос країни". Напередодні до Варшави, де знімають програму, прибули зіркові тренери: співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA), фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, співак Артем Пивоваров та музичний продюсер Іван Клименко. У шанувальників популярного проєкту є можливість виграти унікальні листівки з їхніми підписами.

Про це йдеться у соцмережах "Голос країни". 

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Як виграти листівки

Нещодавно Київ та польське місто Холм з’єднав потяг Укрзалізниці №19, брендований "Голосом країни". Продюсери шоу вирішили подарувати шанувальникам проєкту шанс не тільки зберегти спогади в телефоні про цю подорож, а ще й отримати подарунок — унікальні листівки з підписами чотирьох тренерів.

Для цього необхідно сфотографувати ексклюзивний вагон та запостити у пост або сторіз. Також тегнути сторінки "Голосу країни" (@goloskrainy_official) та Укрзалізниці (@ukrainianrailways) і додати хештег #ПотягГолосКраїни.

"Щотижня ми будемо обирати найкращі фото та дарувати авторам листівки з автографами Артема Пивоварова, Юлії Саніної, Івана Клименка та DOROFEEVA", — зазначили організатори.

Детальний маршрут потяга можна знайти на сайті Укрзалізниці.  Прем’єра європейського сезону шоу "Голос країни" заплановано на осінь цього року. 

Нагадаємо, раніше ми писали, як тренери шоу "Голос країни" добирались на зйомки у Варшаву. Також ми розповідали, що повернення Наді Дорофєєвої до "Голосу країни" викликало неабияке обурення в мережі.

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