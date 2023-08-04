Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Первые комментарии тренеров шоу "Голос країни" после "слепых прослушиваний" arrow

Первые комментарии тренеров шоу "Голос країни" после "слепых прослушиваний"

4 августа 2023 10:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Первые комментарии тренеров шоу "Голос країни" после "слепых прослушиваний"
Тренер шоу "Голос країни" Юлия Санина. Фото: Instagram/goloskrainy_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В Варшаве завершились съемки первого этапа нового европейского сезона музыкального проекта "Голос країни", который выйдет на телеэкраны уже этой осенью. Тренеры шоу поделились первыми впечатлениями после съемок "слепых прослушиваний".

Об этом сообщается в соцсетях проекта.

Читайте также:

Первые эмоции звездных тренеров

Тренер-дебютант Артем Пивоваров рассказал, что чувствует большую ответственность за свою новую роль. Кстати, в Варшаву он ехал отдельно от трех звездных коллег.

"Голос країни" имеет очень большую миссию, ведь именно через этот проект мы показываем всему миру, что мы боремся за свою айдентику, корни, право на существование во всех отраслях. Возможность быть здесь — это благодарность всем нашим воинам. Я очень много раз был на передовой у наших военных. Каждый раз, когда ко мне подходили сильные казаки, показывали плейлист, а там как минимум 10-15 моих песен, я понимал: возвращаюсь домой и пишу еще больше хитов", — рассказал Артем.

Артем Пивоваров на съемках шоу "Голос країни-13". Фото: 1+1

Участие в "слепых прослушиваниях" приняли 60 артистов. По новым правилам, в команды тренеров войдут по десять участников, которые, уверяют создатели шоу, станут настоящими послами украинской музыки в Европе. Тренеры уже собрали свои команды.

"Я чувствую, что ко мне в команду пошли лучшие. В этом году на кастинге участники невероятные. Несмотря на меньшее количество, все уникальны. На следующих этапах наша задача как тренеров — понять, с кем мы имеем дело не только в плане голоса, но и в плане артистизма", — рассказала фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Среди всех тренеров певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) единственная, кто была в предыдущих сезонах шоу. Артистка утверждает — сейчас совсем другие ощущения.

"Все очень изменилось. Раньше, когда звучал сильный голос, ты не думал и сразу нажимал кнопку. В этом сезоне я ищу больше не технически вокальных и модных певцов, мне важно, чтобы за будущим артистом стояла большая душа, человек, знающий, что хочет сказать со сцены. Потому что сейчас люди не слушают просто песни, им важны смыслы", — рассказала Надя.

Надя Дорофеева на съемках шоу "Голос країни-13". Фото: 1+1

Напомним, ранее мы писали, что создатели шоу "Голос країни" разыгрывают уникальные призы: что для этого нужно сделать.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

None

Скандальные укрытия в столице: почему вместо Кличко этим занимается народный депутат

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз