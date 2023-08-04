Первые комментарии тренеров шоу "Голос країни" после "слепых прослушиваний"

Тренер шоу "Голос країни" Юлия Санина. Фото: Instagram/goloskrainy_official

В Варшаве завершились съемки первого этапа нового европейского сезона музыкального проекта "Голос країни", который выйдет на телеэкраны уже этой осенью. Тренеры шоу поделились первыми впечатлениями после съемок "слепых прослушиваний".

Об этом сообщается в соцсетях проекта.

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Тренер-дебютант Артем Пивоваров рассказал, что чувствует большую ответственность за свою новую роль. Кстати, в Варшаву он ехал отдельно от трех звездных коллег.

"Голос країни" имеет очень большую миссию, ведь именно через этот проект мы показываем всему миру, что мы боремся за свою айдентику, корни, право на существование во всех отраслях. Возможность быть здесь — это благодарность всем нашим воинам. Я очень много раз был на передовой у наших военных. Каждый раз, когда ко мне подходили сильные казаки, показывали плейлист, а там как минимум 10-15 моих песен, я понимал: возвращаюсь домой и пишу еще больше хитов", — рассказал Артем.

Артем Пивоваров на съемках шоу "Голос країни-13". Фото: 1+1

Участие в "слепых прослушиваниях" приняли 60 артистов. По новым правилам, в команды тренеров войдут по десять участников, которые, уверяют создатели шоу, станут настоящими послами украинской музыки в Европе. Тренеры уже собрали свои команды.

"Я чувствую, что ко мне в команду пошли лучшие. В этом году на кастинге участники невероятные. Несмотря на меньшее количество, все уникальны. На следующих этапах наша задача как тренеров — понять, с кем мы имеем дело не только в плане голоса, но и в плане артистизма", — рассказала фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Среди всех тренеров певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) единственная, кто была в предыдущих сезонах шоу. Артистка утверждает — сейчас совсем другие ощущения.

"Все очень изменилось. Раньше, когда звучал сильный голос, ты не думал и сразу нажимал кнопку. В этом сезоне я ищу больше не технически вокальных и модных певцов, мне важно, чтобы за будущим артистом стояла большая душа, человек, знающий, что хочет сказать со сцены. Потому что сейчас люди не слушают просто песни, им важны смыслы", — рассказала Надя.

Надя Дорофеева на съемках шоу "Голос країни-13". Фото: 1+1

Напомним, ранее мы писали, что создатели шоу "Голос країни" разыгрывают уникальные призы: что для этого нужно сделать.