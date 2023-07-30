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Як тренери шоу "Голос країни" добираються на зйомки у Варшаву

30 липня 2023 18:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Як тренери шоу "Голос країни" добираються на зйомки у Варшаву
Тренери шоу "Голос країни". Фото: Instagram/goloskrainy_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже завтра стартують зйомки унікального тринадцятого сезону шоу "Голос країни", які цього року пройдуть в Варшаві. Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) найбільше серед тренерів назнімала контенту в дорозі.

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Новоспечений чоловік Дорофєєвої, ресторатор та блогер Міша Кацурін, проводжав зіркову дружину на київському залізничному вокзалі. Він опублікував чуттєве фото Наді в вагоні потяга Київ-Холм та вказав навіть номер платформи. 

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Скриншот: Instagram/misha_katsurin

Сама ж Надя активно знімала відео у зірковому вагоні потягу. Дорофєєва зізналась, що хотіла відзняти розпаковування товарів від Укрзалізниці, але не встигла. В об’єктив камери, окрім команди Наді, потрапила фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна та музичний продюсер Іван Клименко. 

Юлія Саніна, Іван Клименко та провідниця Укрзалізниці. Скриншоти: Instagram/nadyadorofeeva

На відео не потрапив ще один тренер нового сезону шоу "Голос країни", Артем Пивоваров. Він опублікував фото з київського вокзалу, судячи з яким можна зробити висновок, що він не поїхав разом з зірковими колегами, і, скоріш за все, приїде до Варшави наступним потягом. 

Співак Артем Пивоваров. Фото: Instagram/pivovarovmusic

Унікальний сезон шоу

Цієї осені "Голос країни" звучатиме в інших країнах. Європейський сезон покликаний підтримати український народ, який демонструє силу свого духу й талант по всьому світові. Фінансове забезпечення зйомок взяв на себе один з польських телеканалів. 

Також цього року у шоу вперше з’явиться саундтрек, який зазвучить голосами тренерів нового сезону. Продюсером треку став сонграйтер, співзасновник лейблу ENKO та тренер-дебютант Іван Клименко. Співавторкою вокальної мелодії і гармонії пісні виступила випускниця "Голосу країна", співачка KOLA. Яку назву отримав саундтрек та коли саме він буде презентований, стане відомо незабаром.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Надя Дорофєєва показала романтичний момент у лавах ЗСУ. Також ми розповідали, що повернення Наді Дорофєєвої до "Голосу країни" викликало неабияке обурення в мережі.

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