Первый за несколько лет фильм с Джонни Деппом откроет Каннский кинофестиваль

Голливудский актер Джонни Депп

Карьера голливудского актера Джонни Деппа стала на паузу из-за судов с его бывшей супругой Эмбер Херд. Многократный номинант престижных премий утратил немало проектов. Впрочем, скоро поклонники Деппа снова увидят его на больших экранах.

Об этом сообщает издание Variety.

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Историческая драма "Фаворитка" с участием Джонни Деппа откроет Каннский кинофестиваль. В фильме актер сыграл роль короля Людовика XV. Это первая картина с участием Деппа за последние три года.

Фильм рассказывает историю молодой женщины из рабочего класса по имени Жанна Дюбарри, которая с помощью своего ума и обаяния поднимается по социальной лестнице и становится фавориткой короля Людовика XV. Король, не подозревая о ее статусе, возвращает себе страсть к жизни. Режиссером фильма стала Майвен Ле Беско. Она также сыграла роль Жанны Дюбарри.

На момент начала съемок Джонни Депп практически не говорил по-французски. Премьера фильма состоится 16 мая. Каннский фестиваль в этом году пройдет с 16 по 23 мая.

Напомним, ранее мы писали, что Джонни Депп продал за миллионы долларов портреты знаменитостей, которые сам нарисовал. Также мы рассказывали, что единственная дочь Джонни Деппа, французско-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп снялась топлесс для глянца.