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Пес Патрон підтримав Астаф'єву, яка поміркувала про жіночий вік

21 серпня 2023 10:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Пес Патрон підтримав Астаф'єву, яка поміркувала про жіночий вік
Модель, блогерка Даша Астаф'єва. Фото: Instagram/da_astafieva
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На початку цього місяця блогерці, моделі Даші Астаф’євій виповнилось 38 років. На день народження українці підтримали її збір на ЗСУ та задонатили понад мільйон гривень. А зараз зірка опублікувала чорно-білі фотографії та поміркувала про жіночий вік.

Пост з’явився в Instagram знаменитості.

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Даша про вікові зміни

Астаф’єва запевняє, що вік — це вирок для жінки. Люди не пробачають зморшок, вбачаючи в них зайвий для легкості досвід і вантаж відповідальності, що ліг на плечі жінки. Жінка завжди має бути юною, усміхненою та сексуальною. І це не подобається Даші.

"Коли закінчується молодість, ти наче маєш її чимось замінити втридорога. Пружну шкіру — успішною карʼєрою. Струнке тіло — дітьми. Довге волосся — грошима й статусом. Легкість — діамантами. Ти виборюєш повагу, інакше — осуд і штамп. Молодість стає дамокловим мечем, що обовʼязково впаде. Навіть приплив сил у людей поважного віку називають "другою молодістю", бо лише вона має значення. Бути жвавою і яскравою на пенсії дорівнює бути пародією на молодих", написала Даша.

За словами Астаф’євої, жінок ідеалізують і не пробачають їм старіння, помилки й трансформації. Зірка помітила, що в більшості представниць прекрасної статі на фото сумні очі. 

"Мені 38 років. Я все вже собі довела й більше не хочу працювати заради чиїхось упереджень. Нікому нічого не винна. Турбуюся про себе, люблю себе, але не чіпляюся за "молодість". Жінкою бути сміливіше, ніж усе життя ховатися за зрозумілий образ. Я складна, я обурюю і надихаю, я когось розчаровую і закохую, я не дівчинка. І в цьому я відчуваю силу", підсумувала Даша.

Відповідь пса Патрона

Пес-сапер чернігівської ДСНС на прізвисько Патрон, мультфільм про якого дублювала й Астаф’єва, підтримав дівчину з обкладинки Playboy. 

"Я казав тобі вже, здається, що ти саме вродлива, а не красива. "Красивою", за моєю теорією, є тільки оболонка. А врода — то така цікава сукупність досвіду, усіх печалей і радостей, тернистого і легкого шляху. Краса може з роками відступати з обличчя та тіла. Та ось врода ніколи. Врода це про суть у красивій обгортці. У поставі, у мові, у вірі в себе і у свої діяння. У коханні. І у любові до песиків", — написав Патрон. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Даша Астаф'єва показала військового, який її надихає: герой втратив на війні обидві ноги. Також ми розповідали, що пес Патрон потрапив під ворожий обстріл на Харківщині.

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