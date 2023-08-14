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Астаф'єва показала військового, який її надихає: герой втратив на війні обидві ноги

14 серпня 2023 09:01
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Астаф'єва показала військового, який її надихає: герой втратив на війні обидві ноги
Модель, блогерка Даша Астаф'єва. Фото: Instagram/da_astafieva
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Модель та блогерка Даша Астаф’єва прогулялась одним зі столичних парків з молодим героєм війни, який втратив обидві ноги. Виявляється, зірка шоу-бізнесу мріяла познайомитися з захисником України Олександром Тереном. І в неї це вийшло. 

Про це Даша розповіла у своїх соцмережах.

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Подробиці

За словами Даші, вона вже давно створила перелік особистих героїв, з яких в неї починається день. Це люди які власним прикладом навчають триматися. Модель вирішила потроху знайомити підписників з ними. І першим став Олександром Терен.

"Давно мріяла познайомитися із людиною, яка мене рятує. От правда, рятує! Його швидкість та зарядженість надихає. Гумор та мудрість вражають. Такий юний та щирий, але за всім цим неймовірні знання та досвід! Я бачила, як дивляться люди, і гордість переповнювала мене", — розповіла Даша. 

Під час прогулянки до Даші та Олександра підійшла жінка із дочкою та онучкою. Цю зустріч Астаф'єва добре запам’ятала.

"Обійняла обох. Заплакала. Розповіла, що втратила сина, який нас всіх захищав, що він слухав мої пісні. Дивні відчуття. В такі моменти немає слів, або дій, які допоможуть. Обіймалися, плакали разом. Говорили про те, як треба цінувати та головне — жити", — підсумувала Даша.

Про Олександра Терена

Отримав поранення 24 серпня 2022 року, проходив лікування і реабілітацію сумарно шість місяців. Втім бійцю й досі не вдається владнати бюрократичні питання. За цей час йому вже встановили протези. 

"Пройшло 11 місяців, скоро майже рік після поранення і я на своїх двох нових ногах шість місяців оббиваю пороги заради пенсії та посвідчення", — написав захисник України у нещодавній публікації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Даша Астаф'єва у свій день народження креативно оголосила збір на ЗСУ. Також ми розповідали про бабусю моделі, яка не хоче евакуюватися з Дніпропетровщини.

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