Даша Астаф'єва про свої стосунки під час війни – врятували її

Українська співачка Даша Астаф'єва у програмі ТСН. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка, модель та акторка Даша Астаф’єва дала відверте інтерв’ю. Популярна артистка, яка змінила сцену на допомогу рідній країні, відверто розповіла про свої стосунки з коханим чоловіком під час повномасштабної війни.

Про це Даша Астаф’єва відверто розповіла під час свого інтерв’ю у ТСН.

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Стосунки Даші з коханим під час війни

Українська співачка зізнається, що саме кохання могло врятувати її від загибелі. За словами Даші Астаф’євої, саме стосунки з її коханим під час війни запевнили її в необхідності жити далі та рятувати все прекрасне навколо.

"Вони втілили все найкраще в життя, чого я не могла зробити до війни. Мабуть, пробудили, запевнили, що треба жити, треба рятувати все прекрасне у цьому житті. Я дуже радію, що ми працюємо разом, ми створюємо контент, ми допомагаємо людям, які не мають часу або не мають можливості читати літературу", — зазначила Даша Астаф’єва.

Українська співачка Даша Астаф'єва на презентації книжкового застосунку UnderBooks. Фото: instagram.com/p/Cvo33sxNLSG/?img_index=6

Вона підкреслила, що їй дуже подобається працювати з коханим над спільним бізнес-проєктом, а саме над книжковим застосунком UnderBooks, адже так вона себе почуває на одній хвилі з ним. Даша заявила, що у разі неприбутковості вона з коханим зробить величезний внесок в країну.

Що відомо про коханого Даші?

Про коханого співачки відомо тільки те, що він працює в IT-індустрії, але більше жінка нічого про нього не розповідає. Вона не дуже квапиться публічно розкривати ім’я та показувати свого коханого. Ба більше, рідні її коханого досить скептично ставилися до неї.

Даша зізналася, що зараз вона дуже хоче створити свою сім’ю та розвиватися разом зі своїм хлопцем, щоб бути прикладом для оточуючих.

"В минулих стосунках я відчула, що треба розповісти і це, можливо, надихне тих людей, які розчарувалися у стосунках і людях. Тому зараз все, що я можу сказати, стосунки — це те, що мене врятувало. Дуже багато було дорікань саме до моєї професії. Рідні мого хлопця не сприймали мене, переживали, що про мене скажуть люди", — зізнається Даша Астаф’єва.

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