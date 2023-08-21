Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Пес Патрон поддержал Астафьеву, поразмыслившую о женском возрасте arrow

Пес Патрон поддержал Астафьеву, поразмыслившую о женском возрасте

21 августа 2023 10:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Пес Патрон поддержал Астафьеву, поразмыслившую о женском возрасте
Модель, блогерша Даша Астафьева. Фото: Instagram/da_astafieva
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В начале этого месяца блогерше, модели Даше Астафьевой исполнилось 38 лет. На день рождения украинцы поддержали ее сбор на ВСУ и задонатили более миллиона гривен. А сейчас звезда опубликовала черно-белые фотографии и подумала о женском возрасте.

Пост появился в Instagram знаменитости.

Читайте также:

Даша о возрастных изменениях

Астафьева уверяет, что возраст это приговор для женщины. Люди не прощают морщин, видя в них лишний для легкости опыт и груз ответственности, легший на плечи женщины. Женщина всегда должна быть юной, улыбающейся и сексуальной. И это не нравится Даше.

"Когда заканчивается молодость, ты будто должна ее чем-то заменить втридорога. Упругую кожу — успешной карьерой. Стройное тело — детьми. Длинные волосы — деньгами и статусом. Легкость — бриллиантами. Ты борешься с уважением, иначе — осуждение и штамп. Молодость становится дамокловым мечем, что обязательно упадет. Даже прилив сил у людей преклонного возраста называют "второй молодостью", потому что только она имеет значение. Быть оживленной и яркой на пенсии равна быть пародией на молодых", — написала Даша.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dasha Astafieva (@da_astafieva)

По словам Астафьевой, женщин идеализируют и не прощают им старение, ошибки и трансформации. Звезда заметила, что у большинства представительниц прекрасного пола на фото грустные глаза.

"Мне 38 лет. Я все уже себе доказала и больше не хочу работать ради чьих-то предубеждений. Никому ничего не должна. Беспокоюсь о себе, люблю себя, но не цепляюсь за "молодость". Женщиной быть смелее, чем всю жизнь прятаться за понятный образ. Я сложная, я возмущаю и вдохновляю, я кого-то разочаровываю и влюбляю, я не девочка. И в этом я чувствую силу", подытожила Даша.

Ответ пса Патрона

Пес-сапер черниговской ГСЧС по прозвищу Патрон, мультфильм о котором дублировала и Астафьева, поддержал девушку с обложки Playboy.

"Я говорил тебе уже, кажется, что ты самая прекрасная, а не красивая. "Красивой", по моей теории, есть только оболочка. А прекрасность — это такая интересная совокупность опыта, всех печалей и радостей, тернистого и легкого пути. Красота может с годами отступать с лица и тела. Но вот прекрасность никогда. Ээто о сути в красивой обертке. В осанке, в речи, в вере в себя и в свои деяния. В любви. И в любви к собачкам", — написал Патрон.

Напомним, ранее мы писали, что Даша Астафьева показала военного, который ее вдохновляет: герой потерял на войне обе ноги. Также мы рассказывали, что пес Патрон попал под вражеский обстрел на Харьковщине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз