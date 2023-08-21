Пес Патрон поддержал Астафьеву, поразмыслившую о женском возрасте

Модель, блогерша Даша Астафьева. Фото: Instagram/da_astafieva

В начале этого месяца блогерше, модели Даше Астафьевой исполнилось 38 лет. На день рождения украинцы поддержали ее сбор на ВСУ и задонатили более миллиона гривен. А сейчас звезда опубликовала черно-белые фотографии и подумала о женском возрасте.

Пост появился в Instagram знаменитости.

Читайте также:

Даша о возрастных изменениях

Астафьева уверяет, что возраст — это приговор для женщины. Люди не прощают морщин, видя в них лишний для легкости опыт и груз ответственности, легший на плечи женщины. Женщина всегда должна быть юной, улыбающейся и сексуальной. И это не нравится Даше.

"Когда заканчивается молодость, ты будто должна ее чем-то заменить втридорога. Упругую кожу — успешной карьерой. Стройное тело — детьми. Длинные волосы — деньгами и статусом. Легкость — бриллиантами. Ты борешься с уважением, иначе — осуждение и штамп. Молодость становится дамокловым мечем, что обязательно упадет. Даже прилив сил у людей преклонного возраста называют "второй молодостью", потому что только она имеет значение. Быть оживленной и яркой на пенсии равна быть пародией на молодых", — написала Даша.

По словам Астафьевой, женщин идеализируют и не прощают им старение, ошибки и трансформации. Звезда заметила, что у большинства представительниц прекрасного пола на фото грустные глаза.

"Мне 38 лет. Я все уже себе доказала и больше не хочу работать ради чьих-то предубеждений. Никому ничего не должна. Беспокоюсь о себе, люблю себя, но не цепляюсь за "молодость". Женщиной быть смелее, чем всю жизнь прятаться за понятный образ. Я сложная, я возмущаю и вдохновляю, я кого-то разочаровываю и влюбляю, я не девочка. И в этом я чувствую силу", — подытожила Даша.

Ответ пса Патрона

Пес-сапер черниговской ГСЧС по прозвищу Патрон, мультфильм о котором дублировала и Астафьева, поддержал девушку с обложки Playboy.

"Я говорил тебе уже, кажется, что ты самая прекрасная, а не красивая. "Красивой", по моей теории, есть только оболочка. А прекрасность — это такая интересная совокупность опыта, всех печалей и радостей, тернистого и легкого пути. Красота может с годами отступать с лица и тела. Но вот прекрасность никогда. Ээто о сути в красивой обертке. В осанке, в речи, в вере в себя и в свои деяния. В любви. И в любви к собачкам", — написал Патрон.

Напомним, ранее мы писали, что Даша Астафьева показала военного, который ее вдохновляет: герой потерял на войне обе ноги. Также мы рассказывали, что пес Патрон попал под вражеский обстрел на Харьковщине.