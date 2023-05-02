Під пісню українського артиста та військовослужбовця проводжатимуть поїзд Київ-Краматорськ
Нещодавно співак, військовослужбовець, засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга презентував композицію "Додому" та відео на неї. Відтепер Інтерсіті+ за маршрутом Київ-Краматорськ буде відправлятися в рейс під цю пісню.
Про це у своєму Instagram повідомив Коля Сєрга.
Про ініціативу
Напередодні Коля Сєрга наживо виконав пісню “Додому” на Київському залізничному вокзалі. Композиція лунала, коли відправлявся поїзд сполученням Київ-Краматорськ.
"Щоразу вона нагадує всім пасажирам про те, що їх із надією чекають вдома. У всіх містах, які неодмінно будуть звільнені, у всіх містах, які вже вільні, чекають близькі, рідні, друзі, батьки, кохані, дружини, діти, чоловіки — всі чекають своїх. І вони неодмінно повернуться додому", — написав Коля Сєрга.
Про пісню
Композиція "Додому" була написана під час першого виїзду "Культурного Десанту". У ході виступу Колі Сєрги для 30-ї ОМБр один із глядачів-військовослужбовців попросив заспівати пісню про перемогу та повернення додому з війни. У відповідь артист запропонував захиснику створити нову композицію "тут і зараз".
Разом вони влаштували брейншторм на польовій кухні, а вже за 20 хвилин Коля Сєрга презентував нову пісню на сцені. Реакція залу та емоції захисників надихнули артиста видати "Додому" окремим синглом.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Коля Сєрга випустив кліп "Молитва" у жанрі фентезі на основі архетипів українського фольклору. Також ми розповідали, що Коля Сєрга показав на фронті фірмовий трюк шоу "Орел і Решка".