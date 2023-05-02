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Під пісню українського артиста та військовослужбовця проводжатимуть поїзд Київ-Краматорськ

2 травня 2023 13:50
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Під пісню українського артиста та військовослужбовця проводжатимуть поїзд Київ-Краматорськ
Військовослужбовець, засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга та пасажири залізничного вокзалу в Києві. Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно співак, військовослужбовець, засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга презентував композицію "Додому" та відео на неї. Відтепер Інтерсіті+ за маршрутом Київ-Краматорськ буде відправлятися в рейс під цю пісню.

Про це у своєму Instagram повідомив Коля Сєрга.

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Про ініціативу

Напередодні Коля Сєрга наживо виконав пісню “Додому” на Київському залізничному вокзалі. Композиція лунала, коли відправлявся поїзд сполученням Київ-Краматорськ.

"Щоразу вона нагадує всім пасажирам про те, що їх із надією чекають вдома. У всіх містах, які неодмінно будуть звільнені, у всіх містах, які вже вільні, чекають близькі, рідні, друзі, батьки, кохані, дружини, діти, чоловіки — всі чекають своїх. І вони неодмінно повернуться додому", — написав Коля Сєрга.

Про пісню

Композиція "Додому" була написана під час першого виїзду "Культурного Десанту". У ході виступу Колі Сєрги для 30-ї ОМБр один із глядачів-військовослужбовців попросив заспівати пісню про перемогу та повернення додому з війни. У відповідь артист запропонував захиснику створити нову композицію "тут і зараз". 

Разом вони влаштували брейншторм на польовій кухні, а вже за 20 хвилин Коля Сєрга презентував нову пісню на сцені. Реакція залу та емоції захисників надихнули артиста видати "Додому" окремим синглом.

Коля Сєрга на залізничному вокзалі в Києві. Фото: менеджмент артиста

Нагадаємо, раніше ми писали, що Коля Сєрга випустив кліп "Молитва" у жанрі фентезі на основі архетипів українського фольклору. Також ми розповідали, що Коля Сєрга показав на фронті фірмовий трюк шоу "Орел і Решка".

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