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Под песню украинского артиста и военнослужащего будут провожать поезд Киев-Краматорск

2 мая 2023 13:50
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Под песню украинского артиста и военнослужащего будут провожать поезд Киев-Краматорск
Военнослужащий, основатель "Культурного десанта" Коля Серга и пассажиры железнодорожного вокзала в Киеве. Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно певец, военнослужащий, основатель "Культурного десанта" Коля Серга представил композицию "Додому" и видео на нее. Теперь Интерсити+ по маршруту Киев-Краматорск будет отправляться в рейс под эту песню.

Об этом в своем Instagram сообщил Коля Серга.

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Об инициативе

Накануне Коля Серга вживую исполнил песню "Додому" на Киевском железнодорожном вокзале. Композиция звучала, когда отправлялся поезд сообщением Киев-Краматорск.

«Каждый раз она напоминает всем пассажирам о том, что их с надеждой ждут дома. Во всех городах, которые непременно будут освобождены, во всех уже свободных городах ждут близкие, родные, друзья, родители, любимые, жены, дети, мужья — все ждут своих. И они непременно вернутся домой", — написал Коля Серга.

О песне

Композиция "Додому" была написана во время первого выезда "Культурного Десанта". В ходе выступления Коли Серги для 30-й ОМБр один из зрителей-военнослужащих попросил спеть песню о победе и возвращении домой с войны. В ответ артист предложил защитнику создать новую композицию "здесь и сейчас".

Вместе они устроили брейншторм на полевой кухне, а уже через 20 минут Коля Серга презентовал новую песню на сцене. Реакция зала и эмоции защитников вдохновили артиста выдать "Додому" отдельным синглом.

Коля Серга на железнодорожном вокзале в Киеве. Фото: менеджмент артиста

Напомним, ранее мы писали, что Коля Серга выпустил клип "Молитва" в жанре фэнтези на основе архетипов украинского фольклора. Также мы рассказывали, что Коля Серга показал на фронте фирменный трюк шоу "Орел и Решка".

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