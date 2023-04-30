Под завалами в Умани обнаружили несовершеннолетних учеников матери Владимира Остапчука

Шоумен Владимир Остапчук и участники спасательной операции в городе Умань. Фото: коллаж Новини.LIVE

В пятницу, 28 апреля, в результате массированного ракетного удара оккупантов в Умани погибли 23 человека. Среди них и шестеро детей. Эта трагедия косвенно затронула семью шоумена Владимира Остапчука.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

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38-летний шоумен родом из Умани. Здесь он окончил школу, здесь до сих пор живут его родители и родственники. Ракета врага попала в дом, где Остапчук был не раз. Он приходил в гости к некогда лучшему другу детства Константину, а рядом жили еще три друга.

Недалеко от разрушенной многоэтажки находится пятая школа, где учился Остапчук. На третьем этаже расположен кабинет матери Владимира, которая до сих пор работает учителем начальных классов

"Вчера под завалами нашли ее бывшего ученика, которому только исполнилось 16, и его десятилетнюю сестренку. Их квартира была на 9 этаже. И еще одну семью знакомых, в которой никто не выжил… Они (оккупанты. — Ред.) попали не просто в жилой дом (там из "стратегического" рядом разве что гаражи), они попали в нерв всей Умани", — написал Остапчук.

Напомним, ранее мы писали, как украинские знаменитости отреагировали на массированный ракетный обстрел страны-террориста 28 апреля. Также мы рассказывали, что россияне терроризируют прифронтовые населенные пункты.