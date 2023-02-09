Этих диснеевских принцесс срисовали со знаменитостей

Мультфильмы от студии Disney — одни из самых любимых уже не у одного поколения

Мультфильмы от студии Disney — одни из самых любимых уже не у одного поколения. На анимационных принцесс хотят быть похожими миллионы девушек. Впрочем, немногие из них знают, что мультяшных красавиц художники срисовывали с настоящих женщин, которых знают едва ли не во всем мире.

Новини.LIVE покажет прототипов диснеевских героинь в реальной жизни.

Красавица и чудовище

Героиню Белль мультипликаторы изображали из титулованной американской актрисы Джуди Гарленд.

Рапунцель

Американская певица Тейлор Свифт вдохновила кинобоссов Disney на визуализацию героини сказок немецких писателей Братьев Гримм.

Ариэль

Вымышленный персонаж и героиня 28-го полнометражного мультфильма компании Уолта Диснея "Русалочка", снятого в 1989 году, изображали с тогда еще начинающей актрисы Алиссы Милано. Впоследствии, она стала всемирно известна благодаря сериалу "Все женщины ведьмы".

Жасмин

Принцесса — одна из главных героинь диснеевского мультфильма "Аладдин" 1992 года и его продолжений, снятых по мотивам арабских сказок. Образ красавицы изображали из оскароносной американской актрисы Дженнифер Коннелли.

Белоснежка

Американская танцовщица и актриса Мардж Чемпион в 14-летнем возрасте получила приглашение от киностудии Walt Disney в качестве модели для танца главной героини полнометражного анимационного фильма "Белоснежка и семь гномов" (1937). Ее движения были изображены, чтобы придать большему реализму образ героини. Позже она также выступила моделью для Голубой Феи в "Пиноккио" (1940), а также разных персонажей в "Фантазии" (1940) и "Дамбо" (1941).

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