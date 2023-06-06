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Подрыв Каховской ГЭС: первые реакции знаменитостей

6 июня 2023 10:19
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Подрыв Каховской ГЭС: первые реакции знаменитостей
Уничтоженная Каховская ГЭС. Фото: Reuters/MAXAR TECHNOLOGIES
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Во вторник, 6 июня, оккупанты совершили очередной теракт: они взорвали Каховскую ГЭС. Станция полностью разрушена, в регионе объявлена эвакуация населения. На это в своих соцсетях отреагировали и украинские знаменитости.

Новини.LIVE расскажет и покажет первые эмоции звезд на позорный террор россиян.

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Шоувумен на английском языке обратилась к мировому сообществу.

"Еще один ужасный акт российской агрессии. Украинские города, расположенные вокруг, исчезнут через несколько часов. Мир, останови этот террор", — призвала Ефросинина.

Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Слава Демин

Шоумен напомнил подписчикам, что в последний раз плотину подрывали немецкие оккупанты во время Второй мировой войны.

Скриншот: Instagram/slavademin_official

alyona alyona

Рэперша назвала теракт россиян экоцидом, последствия которого сложно представить. Также Алена Саврененко (настоящее имя артистки) показала видео уничтоженного зоопарка в регионе.

Скриншот: Instagram/alyona.alyona.official
Скриншот: Instagram/alyona.alyona.official

Тина Король

Певица предоставила контакты, по которым можно обратиться за помощью.

Скриншот: Instagram/tina_karol

Леся Никитюк

"И снова пожелаю всем на болотах гореть в адском огне. Человеческие жизни, дома, реликтовые растения и животные, которых хранили  Херсонские плавни все это не имеет никакого значения для русских. Все, что умеет Россия, — уничтожать, насиловать, убивать", — написала Никитюк и добавила другую сториз, в которой назвала россиян так, как их подписывают многие пользователи в соцсетях.

Скриншот: Instagram/lesia_nikituk
Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

Алексей Суханов

Скриншот: Instagram/suhanov.official

Вадим Олейник

Скриншот: Instagram/oleynikvadim

Александр Педан

Скриншот: Instagram/pedanos

Монро

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Напомним, ранее мы писали, как украинские знаменитости отреагировали на гибель девятилетней девочки во время обстрела Киева в Международный день защиты детей. Также мы писали о реакции звезд на гибель двухлетнего ребенка при обстреле пригорода Днепра.

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