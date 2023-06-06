Подрыв Каховской ГЭС: первые реакции знаменитостей
Во вторник, 6 июня, оккупанты совершили очередной теракт: они взорвали Каховскую ГЭС. Станция полностью разрушена, в регионе объявлена эвакуация населения. На это в своих соцсетях отреагировали и украинские знаменитости.
Новини.LIVE расскажет и покажет первые эмоции звезд на позорный террор россиян.
Маша Ефросинина
Шоувумен на английском языке обратилась к мировому сообществу.
"Еще один ужасный акт российской агрессии. Украинские города, расположенные вокруг, исчезнут через несколько часов. Мир, останови этот террор", — призвала Ефросинина.
Слава Демин
Шоумен напомнил подписчикам, что в последний раз плотину подрывали немецкие оккупанты во время Второй мировой войны.
alyona alyona
Рэперша назвала теракт россиян экоцидом, последствия которого сложно представить. Также Алена Саврененко (настоящее имя артистки) показала видео уничтоженного зоопарка в регионе.
Тина Король
Певица предоставила контакты, по которым можно обратиться за помощью.
Леся Никитюк
"И снова пожелаю всем на болотах гореть в адском огне. Человеческие жизни, дома, реликтовые растения и животные, которых хранили Херсонские плавни — все это не имеет никакого значения для русских. Все, что умеет Россия, — уничтожать, насиловать, убивать", — написала Никитюк и добавила другую сториз, в которой назвала россиян так, как их подписывают многие пользователи в соцсетях.
Алексей Суханов
Вадим Олейник
Александр Педан
Монро
Напомним, ранее мы писали, как украинские знаменитости отреагировали на гибель девятилетней девочки во время обстрела Киева в Международный день защиты детей. Также мы писали о реакции звезд на гибель двухлетнего ребенка при обстреле пригорода Днепра.