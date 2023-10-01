"Пишаюся цією можливістю": Пивоваров подякував і обійняв військового, який прийшов на його концерт

Співак Артем Пивоваров. Фото Youtube: Artem Pivovarov

Співак Артем Пивоваров на своєму концерті зійшов зі сцени, щоб подякувати військовому, якого було поранено на фронті. Артист обійняв чоловіка і зробив подарунок його родині.

Зворушливе відео з концерту Пивоваров опублікував у своєму Instagram.

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Під час свого концерту у Вінниці Артем Пивоваров побачив військового у залі і спустився до глядачів, аби обійняти його і сказати важливі слова.

"Дякую, що завітали. Радий бачити. Пишаюся цією можливістю. Дякую за все, що ви робите для нашої країни", — сказав співак під час рукостискання з бійцем.

Ним виявився Віталій Верес, який під час бойового завдання в Бахмуті отримав тяжке поранення та втратив зір.

Після обіймів з військовим Артем Пивоваров звернувся до його дружини і доньки, які також були присутні на концерті, і подарував їм можливість безкоштовно приходити на його концерти все життя.

Своїм вчинком артист розчулив зал: прихильники аплодували і плакали.

Після концерту Артем ще раз зустрівся з родиною військового і ще раз пообіцяв його маленькій донечці, яка вочевидь палка прихильниця виконавця, безкоштовний безлімітний квиток на всі його концерти навіть через багато років.

Скриншот з відео в Instagram: pivovarovmusic

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Артем Пивоваров зупинив концерт через сльози маленького прихильника. Також ми писали, що треки Пивоварова та Барських вивчатимуть у шкільній програмі.