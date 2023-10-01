"Пишаюся цією можливістю": Пивоваров подякував і обійняв військового, який прийшов на його концерт
Співак Артем Пивоваров на своєму концерті зійшов зі сцени, щоб подякувати військовому, якого було поранено на фронті. Артист обійняв чоловіка і зробив подарунок його родині.
Зворушливе відео з концерту Пивоваров опублікував у своєму Instagram.
Довів зал до сліз
Під час свого концерту у Вінниці Артем Пивоваров побачив військового у залі і спустився до глядачів, аби обійняти його і сказати важливі слова.
"Дякую, що завітали. Радий бачити. Пишаюся цією можливістю. Дякую за все, що ви робите для нашої країни", — сказав співак під час рукостискання з бійцем.
Ним виявився Віталій Верес, який під час бойового завдання в Бахмуті отримав тяжке поранення та втратив зір.
Після обіймів з військовим Артем Пивоваров звернувся до його дружини і доньки, які також були присутні на концерті, і подарував їм можливість безкоштовно приходити на його концерти все життя.
Своїм вчинком артист розчулив зал: прихильники аплодували і плакали.
Після концерту Артем ще раз зустрівся з родиною військового і ще раз пообіцяв його маленькій донечці, яка вочевидь палка прихильниця виконавця, безкоштовний безлімітний квиток на всі його концерти навіть через багато років.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Артем Пивоваров зупинив концерт через сльози маленького прихильника. Також ми писали, що треки Пивоварова та Барських вивчатимуть у шкільній програмі.