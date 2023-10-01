"Горжусь этой возможностью": Пивоваров поблагодарил и обнял военного, который пришел на его концерт

Певец Артем Пивоваров. Фото Youtube: Artem Pivovarov

Певец Артем Пивоваров на своем концерте сошел со сцены, чтобы поблагодарить военного, раненного на фронте. Артист обнял мужчину и сделал подарок его семье.

Трогательное видео с концерта Пивоваров опубликовал в своем Instagram.

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Довел зал до слез

Во время концерта в Виннице Артем Пивоваров увидел военного в зале и спустился к зрителям, чтобы обнять его и сказать важные слова.

"Спасибо, что пришли. Рад видеть. Горжусь этой возможностью. Спасибо за все, что вы делаете для нашей страны", — сказал певец во время рукопожатия с бойцом.

Им оказался Виталий Верес, который во время боевого задания в Бахмуте получил тяжелое ранение и потерял зрение.

После объятий с военным Артемом Пивоваров обратился к его жене и дочери, которые также присутствовали на концерте, и подарил им возможность бесплатно приходить на его концерты всю жизнь.

Своим поступком артист растрогал зал: поклонники аплодировали и плакали.

После концерта Артем еще раз встретился с семьей военного и еще раз пообещал его маленькой дочери, которая явно большая поклонница исполнителя, бесплатный безлимитный билет на все его концерты даже через много лет.

Скриншот из видео в Instagram: pivovarovmusic

Напомним, ранее мы рассказывали, что Артем Пивоваров остановил концерт из-за слез маленького поклонника. Также мы писали, что треки Пивоварова и Барских будут учить в школьной программе.