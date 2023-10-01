"Горжусь этой возможностью": Пивоваров поблагодарил и обнял военного, который пришел на его концерт
Певец Артем Пивоваров на своем концерте сошел со сцены, чтобы поблагодарить военного, раненного на фронте. Артист обнял мужчину и сделал подарок его семье.
Трогательное видео с концерта Пивоваров опубликовал в своем Instagram.
Довел зал до слез
Во время концерта в Виннице Артем Пивоваров увидел военного в зале и спустился к зрителям, чтобы обнять его и сказать важные слова.
"Спасибо, что пришли. Рад видеть. Горжусь этой возможностью. Спасибо за все, что вы делаете для нашей страны", — сказал певец во время рукопожатия с бойцом.
Им оказался Виталий Верес, который во время боевого задания в Бахмуте получил тяжелое ранение и потерял зрение.
После объятий с военным Артемом Пивоваров обратился к его жене и дочери, которые также присутствовали на концерте, и подарил им возможность бесплатно приходить на его концерты всю жизнь.
Своим поступком артист растрогал зал: поклонники аплодировали и плакали.
После концерта Артем еще раз встретился с семьей военного и еще раз пообещал его маленькой дочери, которая явно большая поклонница исполнителя, бесплатный безлимитный билет на все его концерты даже через много лет.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Артем Пивоваров остановил концерт из-за слез маленького поклонника. Также мы писали, что треки Пивоварова и Барских будут учить в школьной программе.