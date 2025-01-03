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Пішла з життя співзасновниця італійського бренду Missoni

3 січня 2025 13:05
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Померла співзасновниця італійського бренду Missoni Розіта Міссоні
Співзасновниця бренду Missoni Розіта Міссоні. Фото: скриншот YouTube
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Померла співзасновниця однойменного італійського бренду Missoni Розіта Міссоні. Їй було 93 роки.

Про це повідомляє BBC.

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Померла Розіта Міссоні

Трагічну звістку підтвердив президент італійського регіону Ломбардія Аттіліо Фонтана, який високо оцінив знакові "різнокольорові текстури" бренду. Він назвав її смерть "великою втратою для Італії, Ломбардії та провінції Варезе, де вона народилася і жила".

Розіта заснувала бренд, який став відомим завдяки своєму зигзагоподібному мотиву, в північному італійському регіоні разом зі своїм чоловіком Оттавіо в 1953 році. Вона познайомилася з Оттавіо на Олімпійських іграх 1948 року.

У той час чоловік виготовляв власні трикотажні спортивні костюми, які зручно було вдягати поверх кросівок.

Подружжя спочатку створило майстерню машинного трикотажу. Успіх прийшов у 1958 році, коли міланський універмаг замовив сотні смугастих суконь з етикеткою Missoni. Перший подіумний показ Міссоні відбувся в 1966 році.

На одному із перших показів бренду моделей попросили зняти білі бюстгальтери, бо їх було видно під блузками, і саме це принесло бренду світову славу.

Чоловік Розіти помер у 2013 році у віці 92 років. Дочка подружжя Анджела очолила модний дім наприкінці 1990-х, а сама Розіта продовжувала працювати над домашньою лінійкою бренду Missoni Home.

Нагадаємо, раніше ми писали про смерть британської акторки Олівії Гассі. Також відьма розкрила подробиці самогубства ексчоловіка російської співачки українського походження Анни Сєдокової.

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