Умерла соосновательница итальянского бренда Missoni Розита Миссони

Соосновательница бренда Missoni Розита Миссони. Фото: скриншот YouTube

Умерла соосновательница одноименного итальянского бренда Missoni Розита Миссони. Ей было 93 года.

Об этом сообщает BBC.

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Умерла Розита Миссони

Трагическое известие подтвердил президент итальянского региона Ломбардия Аттилио Фонтана, который высоко оценил знаковые "разноцветные текстуры" бренда. Он назвал ее смерть "большой потерей для Италии, Ломбардии и провинции Варезе, где она родилась и жила".

Розита основала бренд, который стал известным благодаря своему зигзагообразному мотиву, в северном итальянском регионе вместе со своим мужем Оттавио в 1953 году. Она познакомилась с Оттавио на Олимпийских играх 1948 года.

В то время мужчина изготавливал собственные трикотажные спортивные костюмы, которые удобно было надевать поверх кроссовок.

Супруги сначала создали мастерскую машинного трикотажа. Успех пришел в 1958 году, когда миланский универмаг заказал сотни полосатых платьев с этикеткой Missoni. Первый подиумный показ Миссони состоялся в 1966 году.

На одном из первых показов бренда моделей попросили снять белые бюстгальтеры, так как их было видно под блузками, и именно это принесло бренду мировую славу.

Супруг Розиты умер в 2013 году в возрасте 92 лет. Дочь супругов Анджела возглавила модный дом в конце 1990-х, а сама Розита продолжала работать над домашней линейкой бренда Missoni Home.

Напомним, ранее мы писали о смерти британской актрисы Оливии Гасси. Также ведьма раскрыла подробности самоубийства экс-супруга российской певицы украинского происхождения Анны Седоковой.