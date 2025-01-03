Умерла соосновательница итальянского бренда Missoni Розита Миссони

Ушла из жизни соосновательница итальянского бренда Missoni
Умерла соосновательница одноименного итальянского бренда Missoni Розита Миссони. Ей было 93 года.
Об этом сообщает BBC.
Умерла Розита Миссони
Трагическое известие подтвердил президент итальянского региона Ломбардия Аттилио Фонтана, который высоко оценил знаковые "разноцветные текстуры" бренда. Он назвал ее смерть "большой потерей для Италии, Ломбардии и провинции Варезе, где она родилась и жила".
Розита основала бренд, который стал известным благодаря своему зигзагообразному мотиву, в северном итальянском регионе вместе со своим мужем Оттавио в 1953 году. Она познакомилась с Оттавио на Олимпийских играх 1948 года.
В то время мужчина изготавливал собственные трикотажные спортивные костюмы, которые удобно было надевать поверх кроссовок.
Супруги сначала создали мастерскую машинного трикотажа. Успех пришел в 1958 году, когда миланский универмаг заказал сотни полосатых платьев с этикеткой Missoni. Первый подиумный показ Миссони состоялся в 1966 году.
На одном из первых показов бренда моделей попросили снять белые бюстгальтеры, так как их было видно под блузками, и именно это принесло бренду мировую славу.
Супруг Розиты умер в 2013 году в возрасте 92 лет. Дочь супругов Анджела возглавила модный дом в конце 1990-х, а сама Розита продолжала работать над домашней линейкой бренда Missoni Home.
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