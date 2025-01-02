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Ушел из жизни звезда "Эйс Вентура"

2 января 2025 13:37
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Умер Джон Каподис, сыгравший "Эйс Вентура"
Американский актер Джон Каподис. Фото: Sony Pictures
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Умер американский актер Джон Каподис, наиболее известный по ролям в фильмах "Эйс Вентура" и "Главный госпиталь". Ему было 83 года.

Об этом сообщает Variety.

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Умер Джон Каподис

Трагическое известие подтвердило похоронное бюро Pizzi Funeral Home в Нью-Джерси. Причина смерти актера пока неизвестна. У него остались жена, две дочери и четверо внуков.

Джон Каподис родился в 1941 году в Чикаго (США) и воевал за армию США в Корее в 1964-1966 годах, а в конце 1970-х начал актерскую карьеру.

Его первая роль была в мыльном сериале ABC "Надежда Райана", где он сыграл Ллойда Лорда.

Каподис сыграл в комедии 1994 года "Эйс Вентура: Домашний детектив" в роли полицейского, который пренебрежительно относился к главному герою Джиму Керри. Среди других его работ на большом экране — "Голый пистолет 33 1/3: Последняя обида", "Скорость", "День независимости", "Враг государства", "The Doors", "Семейный бизнес". Он также озвучил центрального персонажа в видеоигре 2010 "Mafia II".

Напомним, ранее мы писали о смерти британской актрисы Оливии Гасси . Также ведьма раскрыла подробности самоубийства эксчеловика российской певицы украинского происхождения Анны Седоковой.

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