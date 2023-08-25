Пішов з життя зірковий український театральний актор

Актор "Молодого театру" Юрій Потапенко. Фото: molodyytheatre.com

Помер актор Юрій Потапенко, який 32 роки працював у Молодому театрі. Артисту було 58 років.

Про це повідомив у соціальних мережах колектив Національного академічного Молодого театру.

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Вмів перевтілюватися у різні образи

За два тижні до смерті у розмові з колегами актор поскаржився на біль у серці. Юрія Потапенко глядачі бачили у виставах "Гагарін і Барселона", "Зачарований", "Момент", "Осінній блюз", "Саломея", "Сватання на Гончарівці".

Крім гри в театрі, він також знімався в кінопроєктах, серед них "Тарас Шевченко. Заповіт", "Кайдашева сім'я", "На лінії життя". Загалом у його доробку їх 56.

"Глядачі цінували талант актора та вміння перевтілюватися в абсолютно різні образи, а колеги пам’ятатимуть Юрія як щирого друга, готового завжди прийти на допомогу в скрутний момент", — написали про Юрія Потапенка його колеги.

У соцмережах Молодий театр опублікував відео, на якому актор декламує вірш.

Нагадаємо, нещодавно померла 25-річна зірка серіалу "Ейфорія".

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