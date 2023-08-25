Ушел из жизни звездный украинский театральный актер

Актер "Молодого театра" Юрий Потапенко. Фото: molodyytheatre.com

Умер актер Юрий Потапенко, 32 года работавший в Молодом театре. Артисту было 58 лет.

Об этом сообщил в социальных сетях коллектив Национального академического Молодого театра.

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Умел перевоплощаться в разные образы

За две недели до смерти в разговоре с коллегами актер пожаловался на боль в сердце. Юрия Потапенко зрители видели в спектаклях "Гагарин и Барселона", "Очарованный", "Момент", "Осенний блюз", "Саломея", "Сватовство на Гончаровке".

Кроме игры в театре, он также снимался в кинопроектах, среди них "Тарас Шевченко. Завещание", "Кайдашева семья", "На линии жизни". В общей сложности в его наследии их 56.

"Зрители ценили талант актера и умение перевоплощаться в совершенно разные образы, а коллеги будут помнить Юрия как искреннего друга, готового всегда прийти на помощь в трудный момент", — написали о Юрии Потапенко его коллеги.

В соцсетях Молодой театр опубликовал видео, где актер декламирует стихотворение.

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