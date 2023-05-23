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Після чергового блокування в Instagram Анатоліч змінив стратегію публікацій

23 травня 2023 15:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Після чергового блокування в Instagram Анатоліч змінив стратегію публікацій
Шоумен Анатолій Анатоліч. Фото: Facebook/anatolichofficial
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

За понад 450 днів повномасштабної війни американська корпорація Meta, якій належать такі соцмережі як Instagram та Facebook, блокувала акаунти мільйонів українців. Все через те, що вони висвітлювали правду про криваву політику Кремля. З подібним знову зіткнувся шоумен Анатолій Анатоліч. 

Про це він повідомив у своєму Instagram.

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Подробиці 

Шоумен зазначив, що його профайл в черговий раз забанили на певний період часу. Коли доступ було відновлено, Анатоліч опублікував чорно-білий портрет та підбив підсумки. За словами зірки, в головному офісі Mata в США не хочуть бачити що в Україні коять росіяни.  

"Про "них" взагалі або нічого, або добре. Бо Instagram не місце для цькувань і агресії. Так і є. Мій Instagram був завжди про родину, про моїх прекрасних дітей, про мої подорожі і мою чудову роботу. Про мої цінності. Цінність говорити правду, бути зі своїми людьми в складний час. Доносити важливе і говорити з людьми тут, за допомогою Instagram", — написав Толіч. 

38-річний шоумен зазначив, що контент про війну не подобається модераторам та алгоритмам соцмережі. То ж він буде публікувати їжу та власні фото — як і хоче цього Meta. Толіча в коментарях підтримали його колеги. 

"Як треба, то підпишемо петицію, щоб тебе більше не банили", — написав шоумен Володимир Остапчук. 

"Будемо писати коментарі, лайкати, все буде добре! Анатоліч, не дамо тебе образити якомусь там Інста", — підсумувала акторка Наталка Денисенко. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни заспамили сторінку зірки "Перевізника" Джейсона Стейтема в Instagram. Також ми розповідали, що співачку Настю Каменських захейтили за розіграш призів у соцмережах та піар на війні.

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