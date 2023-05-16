Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Каменських захейтили за розіграш призів у соцмережах та піар на війні arrow

Каменських захейтили за розіграш призів у соцмережах та піар на війні

16 травня 2023 11:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Каменських захейтили за розіграш призів у соцмережах та піар на війні
Співачка Настя Каменських. Фото: Instagram/kamenskux
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Останнім часом зіркова пара, Настя Каменських та Потап, часто потрапляють в скандали. Втім остання ініціатива співачки обурила багатьох українців. І вони мовчати не стали. 

Новини.LIVE розкаже подробиці гучного скандалу в соцмережах.

Читайте також:

Провальна ідея Каменських

До початку повномасштабної війни українські знаменитості нерідко проводили у своїх соцмережах так звані гіви. Це коли зірка просить підписатися на інші акаунти за можливість отримати подарунки. Ті, на кого слід підписатися, скидуються грошима на презенти та гонорар знаменитості. 

Каменських вирішила відродити подібну практику, але слідуючи за трендами, гів назвала "благодійним конкурсом". Настя розігрує автомобіль Infiniti та смартфон за підписку на 94 акаунти. Благодійність полягає у тому, що сама співачка переведе 100 тисяч гривень на авто для батальйону "АЗОВ". І все.

Після хейту в соцмережах Каменських видалила публікацію про гів. Втім, все що потрапляє в мережу, там й залишається.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ҐРУНТ (@grntmedia)

До речі, сторінка з розіграшем від Каменських так і залишилась в Instagram. 

Сторінка "благодійного розіграшу" Насті Каменських. Скриншот: Instagram/kamenskux.dreams

Реакція соцмереж

Чи не всі підписники Насті були обурені подібною ініціативою. В коментарях вони висловлювали своє нерозуміння, як Каменських погодилась на подібне, ще й додала до гіві слово благодійність.

За словами коментаторів, чиї дописи активно видаляли, власники 94 акаунтів та Настя могли б скинутися не на Infiniti для переможця, а автівки для військовослужбовців та не піаритися на війні. 

Так, наприклад, вважає й блогерка Монро. 

Реакція Монро на розіграш Каменських. Скриншот: Instagram/kurvamatu

Сама ж Каменських не стала коментувати видалення посту про розіграш. Натомість вона опублікувала повідомлення про нічний обстріл Києва вночі 16 травня. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Іво Бобул судитиметься з блогеркою після скандального інтерв'ю. Також ми розповідали, що українська порнозірка поскаржилася на дороги в Чернівцях: влада відповіла.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB