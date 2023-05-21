Росіяни заспамили сторінку зірки "Перевізника" Джейсона Стейтема в Instagram

Британський актор Джейсон Стейтем. Фото: Instagram/jasonstatham

В рамках промокампанії десятої частини фільму "Форсаж", британський актор Джейсон Стейтем опублікував фото зі столиці Італії. Росіяни, які подивляться новий американський бойовик хіба що на піратських сервісах, атакували сторінку кінозірки.

Вони залишили тисячі коментарів під публікацією Джейсона в Instagram.

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Подробиці

Дистриб’ютор Universal Pictures відмовився від офіційного прокату "Форсаж 10" в Росії. Жителі країни-терориста вже давно не бачили закордонних блокбастерів через санкції. Втім, в багатьох кінотеатрах голлівудські стрічки показують нелегально.

Російські користувачі соцмереж вирішили нагадати Джейсону Стейтему про своє існування. Вони влаштували спам-атаку в коментарях під його публікацією з Риму. Саме в цьому місті розгортається одна з сюжетних ліній фільму.

На жоден з коментарів Стейтем не став відповідати. До речі, росіяни подібне влаштовували й на сторінці американського співака та музиканта Джареда Лето. Минулого року вони дякували йому за початок літа.

Росіяни заспамили Instagram сторінку актора Джейсона Стейтема. Скриншот: Instagram/jasonstatham

Нагадаємо, раніше ми писали, що франшиза "Джон Уік" з Кіану Рівзом зібрала понад мільярда доларів у прокаті. Також ми розповідали, що з’явилися перші кадри нового трилеру режисера Мартіна Скорсезе з голлівудськими акторами Леонардо Ді Капріо та Робертом Де Ніро в головних ролях.