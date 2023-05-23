После очередной блокировки в Instagram Анатолич изменил стратегию публикаций

Шоумен Анатолий Анатолич. Фото: Facebook/anatolichofficial

За более чем 450 дней полномасштабной войны американская корпорация Meta, которой принадлежат такие соцсети как Instagram и Facebook, блокировала аккаунты миллионов украинцев. Все потому, что они освещали правду о кровавой политике Кремля. С подобным вновь столкнулся шоумен Анатолий Анатолич.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

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Шоумен отметил, что его профайл в очередной раз забанен на определенный период времени. Когда доступ был восстановлен, Анатолич опубликовал черно-белый портрет и подвел итоги. По словам звезды, в главном офисе Mata в США не хотят видеть, что в Украине творят россияне.

"О "них" вообще либо ничего, либо хорошо. Потому что Instagram не место для травли и агрессии. Так и есть. Мой Instagram был всегда о семье, о моих прекрасных детях, о моих путешествиях и моей замечательной работе. О моих ценностях. Ценности говорить правду, быть со своими людьми в сложное время. Доносить важное и говорить с людьми здесь, с помощью Instagram", — написал Толич.

38-летний шоумен отметил, что контент о войне не нравится модераторам и алгоритмам соцсети. Поэтому он будет публиковать еду и собственные фото — как и хочет этого Meta. Толича в комментариях поддержали его коллеги.

"Как надо, то подпишем петицию, чтобы тебя больше не банили", — написал шоумен Владимир Остапчук.

"Будем писать комментарии, ругать, все будет хорошо! Анатолич, не дадим тебя обидеть какой-нибудь там Инсте", — подытожила актриса Наталка Денисенко.

Напомним, ранее мы писали, что россияне заспамили страницу звезды "Перевозчика" Джейсона Стейтема в Instagram. Также мы рассказывали, что певицу Настю Каменских захейтили за розыгрыш призов в соцсетях и пиар на войне.