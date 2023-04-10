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Після гучних скандалів Поплавський заявив, що готовий піти з Університету культури: що буде далі

10 квітня 2023 13:50
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Михайло Поплавський заявив, що готовий піти з Університету культури
Співак, викладач Михайло Поплавський разом зі студентами Київського університету культури і мистецтв. Фото: Maksimec
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Поляки презентували короткометражний документальний фільм про колишнього ректора, а нині президента Київського університету культури і мистецтв, співака Михайла Поплавського. 

Артист опублікував деякі уривки з нього у своїх соцмережах та зробив гучну заяву. 

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Вже наступного тижня, в п'ятницю, 21 квітня виповниться 30 років, як Поплавський очолює Київський університет культури і мистецтв, випускниками якого стали чимало представників шоу-бізнесу. Втім, на майбутнє у співучого викладача не менш грандіозні плани. 

"Головне для кожного артиста: своєчасно піти зі сцени під аплодисменти! Я хочу передати повноваження молодому ректору і бути головою Вченої ради, допомагати. Завжди має бути межа і почуття міри. Університет майбутнього це моя мрія, яку ми реалізовуємо разом з командою. Я бажаю кожному пройти свій український шлях. Власним прикладом доводжу, що в житті немає нічого неможливого", — заявив Поплавський. 

Хто саме стане новим ректором, 73-річнйи співак поки не повідомив. Підписники Михайла Михайловича, переглянувши новий фільм, залишили чимало коментарів у соцмережах. 

  • Хто б що не казав про Поплавського, але треба визнати, що ви створили себе сам, і ваш шлях викликає повагу і дуже мотивує
  • Всі знають Поплавського успішним бізнесменом і епатажним ректором, але мало хто знав про те, що все це було досягнуто плідною працею з самого нуля. Респект вам!
  • Скільки ж у вас помічників, щоб тягнути таку кількість проєктів, університет, бізнеси?

Нагадаємо, раніше ми писали що Поплавський образив свою студентку та потрапив у сексистський скандал. Також ми розповідали, що Михайло Поплавський у своєму стилі запрем'єрив кліп про офіцерів ЗСУ.

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