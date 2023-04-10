Михайло Поплавський заявив, що готовий піти з Університету культури

Співак, викладач Михайло Поплавський разом зі студентами Київського університету культури і мистецтв. Фото: Maksimec

Поляки презентували короткометражний документальний фільм про колишнього ректора, а нині президента Київського університету культури і мистецтв, співака Михайла Поплавського.

Артист опублікував деякі уривки з нього у своїх соцмережах та зробив гучну заяву.

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Вже наступного тижня, в п'ятницю, 21 квітня виповниться 30 років, як Поплавський очолює Київський університет культури і мистецтв, випускниками якого стали чимало представників шоу-бізнесу. Втім, на майбутнє у співучого викладача не менш грандіозні плани.

"Головне для кожного артиста: своєчасно піти зі сцени під аплодисменти! Я хочу передати повноваження молодому ректору і бути головою Вченої ради, допомагати. Завжди має бути межа і почуття міри. Університет майбутнього — це моя мрія, яку ми реалізовуємо разом з командою. Я бажаю кожному пройти свій український шлях. Власним прикладом доводжу, що в житті немає нічого неможливого", — заявив Поплавський.

Хто саме стане новим ректором, 73-річнйи співак поки не повідомив. Підписники Михайла Михайловича, переглянувши новий фільм, залишили чимало коментарів у соцмережах.

Хто б що не казав про Поплавського, але треба визнати, що ви створили себе сам, і ваш шлях викликає повагу і дуже мотивує

Всі знають Поплавського успішним бізнесменом і епатажним ректором, але мало хто знав про те, що все це було досягнуто плідною працею з самого нуля. Респект вам!

Скільки ж у вас помічників, щоб тягнути таку кількість проєктів, університет, бізнеси?

Нагадаємо, раніше ми писали що Поплавський образив свою студентку та потрапив у сексистський скандал. Також ми розповідали, що Михайло Поплавський у своєму стилі запрем'єрив кліп про офіцерів ЗСУ.