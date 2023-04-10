Михаил Поплавский заявил, что готов уйти из Университета культуры

Певец, преподаватель Михаил Поплавский вместе со студентами Киевского университета культуры и искусств. Фото: Maksimec

Поляки презентовали короткометражный документальный фильм о бывшем ректоре, а ныне президенте Киевского университета культуры и искусств, певце Михаиле Поплавском.

Артист опубликовал некоторые отрывки из него в своих соцсетях и сделал громкое заявление.

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Уже на следующей неделе, в пятницу, 21 апреля исполнится 30 лет, как Поплавский возглавляет Киевский университет культуры и искусств, выпускниками которого стали многие представители шоу-бизнеса. Впрочем, на будущее у поющего преподавателя не менее грандиозные планы.

"Главное для каждого артиста: своевременно уйти со сцены под аплодисменты! Я хочу передать полномочия молодому ректору и быть председателем Ученого совета, помогать. Всегда должен быть предел и чувство меры. Университет будущего — это моя мечта, которую мы реализуем вместе с командой. Я желаю каждому пройти свой украинский путь. Собственным примером доказываю, что в жизни нет ничего невозможного", — заявил Поплавский.

Кто именно станет новым ректором, 73-летний певец пока не сообщил. Подписчики Михаила Михайловича, просмотрев новый фильм, оставили немало комментариев в соцсетях.

Кто бы что ни говорил о Поплавском, но надо признать, что вы создали себя сам, и ваш путь вызывает уважение и очень мотивирует

Все знают Поплавского успешным бизнесменом и эпатажным ректором, но мало кто знал о том, что все это было достигнуто плодотворным трудом с самого нуля. Респект вам!

Сколько у вас помощников, чтобы тянуть такое количество проектов, университет, бизнесы?

Напомним, ранее мы писали, что Поплавский оскорбил свою студентку и попал в сексистский скандал. Также мы рассказывали, что Михаил Поплавский в своем стиле представил клип об офицерах ВСУ.