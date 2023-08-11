Після обстрілу Києва в Злати Огнєвіч з'явились "темні" думки
В п’ятницю, 11 серпня, по всій Україні пролунали сигнали повітряної тривоги. Зокрема окупанти завдали ракетного удару по Києву. Уламки ракет виявлені в одному з районів столиці. На обстріл Києва відреагувала співачка Злата Огнєвіч.
Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.
Обурена співачка
За словами Злати, під час повітряної тривоги вона збиралась їхати забирати песика з ветлікарні, як почула вибухи. В той момент в голові 37-річної співачки виникли "темні" думки.
"Я їх навіть не буду озвучувати. Темні думки, які стосуються абсолютно всіх хто живе там, на тих територіях (має на увазі Росію. — Ред.). Про таке навіть страшно говорити. Сподіваюсь, що попереду на нас чекають мирні часи", — сказала в салоні таксі Злата.
Також співачка запитала в підписників, чи це нормально, що такі злі думки з’являються. Тільки дев’ять відсотків фоловерів Огнєвіч заявили, що намагаються про таке не думати.
Раніше ми писали, що Злата Огнєвіч показала батька, який повернувся з фронту. Також ми розповідали, чому співачка не водить авто, а завжди користується таксі.