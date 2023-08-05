Злата Огнєвіч показала батька, який повернувся з фронту

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Співачка Злата Огнєвіч нарешті зустрілася із батьком у Києві. Зірка не бачила рідну людину тривалий час.

Про це співачка написала у Instagram.

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"Тато приїхав. Пів року без вихідних...Поранені...Ночі без сну...Дуже ним пишаюся", — прокоментувала Огнєвіч.

Батько співачки Злати Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Батько Злати від початку повномасштабної війни на передовій рятує життя воїнам ЗСУ. Тож чоловік у столиці проводить відпустку з родиною.

Нагадаємо, співачка Злата Огнєвіч розповіла, що її історія з переслідувачем набирає обертів. Артистка попередила невідомого чоловіка, що буде діяти, якщо він не припинить нав'язуватися..

Раніше Злата Огнєвіч, незважаючи на важкі часи, закликала фанатів з оптимізмом дивитися у майбутнє.