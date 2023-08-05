Злата Огнєвіч показала батька, який повернувся з фронту
Співачка Злата Огнєвіч нарешті зустрілася із батьком у Києві. Зірка не бачила рідну людину тривалий час.
Про це співачка написала у Instagram.
Співачка Залата Огнєвіч зустрілася із батьком Леонідом Григоровичем. Чоловік - полковник медичної служби, військовий хірург.
"Тато приїхав. Пів року без вихідних...Поранені...Ночі без сну...Дуже ним пишаюся", — прокоментувала Огнєвіч.
Батько Злати від початку повномасштабної війни на передовій рятує життя воїнам ЗСУ. Тож чоловік у столиці проводить відпустку з родиною.
Нагадаємо, співачка Злата Огнєвіч розповіла, що її історія з переслідувачем набирає обертів. Артистка попередила невідомого чоловіка, що буде діяти, якщо він не припинить нав'язуватися..
Раніше Злата Огнєвіч, незважаючи на важкі часи, закликала фанатів з оптимізмом дивитися у майбутнє.