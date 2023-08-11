После обстрела Киева у Златы Огневич возникли "темные" мысли

Певица Злата Огневич. Фото: Instagram/zlata.ognevich

В пятницу, 11 августа, по всей Украине раздались сигналы воздушной тревоги. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Обломки ракет обнаружены в одном из районов столицы. На обстрел Киева отреагировала певица Злата Огневич.

Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

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Возмущенная певица

По словам Златы, во время воздушной тревоги она собиралась ехать забирать собачку из ветбольницы, как услышала взрывы. В тот момент в голове 37-летней певицы возникли "темные" мысли.

"Я их даже не буду озвучивать. Темные мысли, которые касаются абсолютно всех живущих там, на тех территориях (имеется в виду Россию. — Ред.). О таком даже страшно говорить. Надеюсь, что впереди нас ждут мирные времена", — сказала в салоне такси Злата.

Также певица спросила у подписчиков, нормально ли, что такие злые мысли появляются. Только девять процентов фолловеров Огневич заявили, что пытаются об этом не думать.

Скриншот: Instagram/zlata.ognevich

Ранее мы писали, что Злата Огневич показала вернувшегося с фронта отца. Также мы рассказывали, почему певица не водит авто, и всегда пользуется такси.