Злата Огнєвіч зізналась, чому вона не водить авто, а завжди користується таксі

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: Instagram/zlata.ognevich

Перед початком повномасштабної війни співачка Злата Огнєвіч ділилась з підписниками в Instagram своїми успіхами керування автівкою. Артистка планувала складати іспит на водійські права, втім зараз в неї інші пріоритети. 37-річна зірка зізналась, чому вона не сидить за кермом.

Відповідні сторіз з’явились в її соцмережі.

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Злата записала відео, в якому повідомила, що пів доби вона проводить в таксі. Огнєвіч отримала в дірект чимало запитань від підписників, чому ж вона сама не водить авто. На що представниця від України на конкурсі "Євробачення-2013" записала окремі ролики.

"Я переконана, що такий процес як водіння авто має приносити задоволення. Бо це такий момент свободи. Але з моїм способом життям, графіком і задачами, які я постійно виконую, контролюю, це не можливо. І тримати кермо, і вирішувати ці питання. Тому я це все роблю, коли їду в таксі, або є автівка з водієм. Це набагато зручніше. Хоча сподіваюся, що колись вже у своє задоволення я буду водити і просто кайфувати і не вирішувати ніяких робочих моментів", — зізналась Огнєвіч.

Співачка Злата Огнєвіч. Скриншот: Instagram/zlata.ognevich

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Злата Огнєвич звернулася до поліції через переслідувача. Також ми розповідали, як Огнєвіч зустріла росіянку в Хорватії.