Олег Кензов після скандалу знову заспівав російською — знову провокує українців

Співак Олег Кензов на радіостанції. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український реп-виконавець, співак і ведучий Олег Кензов, який нещодавно випустив нову пісню російською мовою, знову зганьбився в мережі. Так, популярний артист зняв відео, на якому вкотре на публіку заспівав російською.

Відповідне відео Олег Кензов розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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У профілі реп-виконавця з’явилося нове відео, в якому він заспівав російською мовою. На записі Олег Кензов постав у футболці з написом "АТБ" і шапці. Реп-виконавець не став підписувати своє відео, а просто розмістив його.

Виконання російськомовної пісні Олегом Кензовим. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі

Те, що український репер виконував пісню російською мовою, дуже обурило його підписників і користувачів мережі Instagram. Люди почали залишати свої коментарі, висловлюючи думку про виконання російськомовної пісні Олегом.

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Коментарі зі сторінки Олега Кензова. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Олега Кензова. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Олега Кензова. Фото: скриншот з Instagram

Нова пісня артиста

Нещодавно український виконавець випустив пісню під назвою "Я целую твои щеки", яку він написав російською мовою. До цієї композиції артист також зняв і кліп, в якому він пливе на розкішній яхті разом з молодою дівчиною.

Коментар Слави Дьоміна стосовно пісні Олега Кензова

Почувши цю пісню, український ведучий одразу ж почав її коментувати. Зокрема, Слава Дьомін зробив акцент на тому, що співак, який народився в Полтаві, продовжує співати російською мовою, що його дуже обурило.

"Чому нові пісні російською мовою? Це на яку аудиторію розраховано? Якщо на українську, то треба бути артистом-камікадзе, щоб випускати пісню російською, якщо на російську, тоді звання "Чмоня тижня" підтверджується. Мені здається, що в цей час на двох стільцях просидіти неможливо", — зазначив Слава Дьомін.

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