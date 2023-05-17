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Потап розповів, чому став менше спілкуватися з Позитивом

17 травня 2023 18:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Потап розповів, чому став менше спілкуватися з Позитивом
Репери Потап та Позитив. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Олексій Потапенко (Потап) багато років продюсував репера Позитива (Олексій Завгородній), ще задовго до створення гурту "Время и Стекло". Він був для Завгороднього не тільки наставником у шоу-бізнесі, але й другом. Втім, стосунки між ними змінились за останній час. Про це кілька разів розповідав Позитив. 

Тепер на цю тему в інтерв’ю виданню "ТСН" висловився Потап. 

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Потап про дружбу з Позитивом

За словами Потапенка, зараз він хоче використати увесь свій талант, всі свої ресурси, всі свої можливості для допомоги нашій країні на шляху до перемоги. 

"Тому немає вже часу на ці веселі й кайфові моменти, що нас (з Позитивом. — Ред.) зв'язували раніше, коли ми писали пісні, кайфували, збиралися на студії. Зараз я зайнятий тим, що залучаю до проєктів численних інвесторів, відновлюю інфраструктурні об'єкти. У мене статус і вік уже такі, що мені треба робити щось масштабне. Ось і все. Якось так сталося, що ми не перетиналися на благодійних подіях — я був на одних, він на інших. Позитив зараз багато дуже робить для дітей, виступає на концертах. Він — молодець! І я вважаю його своїм другом. У мене тільки теплі до нього почуття", — прокоментував Потап. 

Репери Потап та Позитив. Фото: Viva.ua

Позитив про дружбу з Потапом

Водночас Завгородньому в нещодавньому інтерв’ю складно було сказати, чи близькі вони друзі.

"Хочеться вірити в краще, що залишаємося, але точно скажу, що дуже рідко спілкуємося. За відчуттями не такі ми друзі, як були тоді... Дружба похитнулася. Пов'язано це з відстанню, мабуть. Роботи немає. Багато змінилося морально, трохи розійшлися дороги. Грандіозні плани, які були до вторгнення, просто стерлися. Може, вони ще й з'являться", — зізнався Позитив. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Потап прокоментував свої поїздки за кордон під час війни. Також ми розповідали, що продюсер Ігор Кондратюк прокоментував волонтерську діяльність Потапа.

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