Потап розповів, чому став менше спілкуватися з Позитивом

Репери Потап та Позитив. Фото: колаж Новини.LIVE

Олексій Потапенко (Потап) багато років продюсував репера Позитива (Олексій Завгородній), ще задовго до створення гурту "Время и Стекло". Він був для Завгороднього не тільки наставником у шоу-бізнесі, але й другом. Втім, стосунки між ними змінились за останній час. Про це кілька разів розповідав Позитив.

Тепер на цю тему в інтерв’ю виданню "ТСН" висловився Потап.

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За словами Потапенка, зараз він хоче використати увесь свій талант, всі свої ресурси, всі свої можливості для допомоги нашій країні на шляху до перемоги.

"Тому немає вже часу на ці веселі й кайфові моменти, що нас (з Позитивом. — Ред.) зв'язували раніше, коли ми писали пісні, кайфували, збиралися на студії. Зараз я зайнятий тим, що залучаю до проєктів численних інвесторів, відновлюю інфраструктурні об'єкти. У мене статус і вік уже такі, що мені треба робити щось масштабне. Ось і все. Якось так сталося, що ми не перетиналися на благодійних подіях — я був на одних, він на інших. Позитив зараз багато дуже робить для дітей, виступає на концертах. Він — молодець! І я вважаю його своїм другом. У мене тільки теплі до нього почуття", — прокоментував Потап.

Репери Потап та Позитив. Фото: Viva.ua

Позитив про дружбу з Потапом

Водночас Завгородньому в нещодавньому інтерв’ю складно було сказати, чи близькі вони друзі.

"Хочеться вірити в краще, що залишаємося, але точно скажу, що дуже рідко спілкуємося. За відчуттями не такі ми друзі, як були тоді... Дружба похитнулася. Пов'язано це з відстанню, мабуть. Роботи немає. Багато змінилося морально, трохи розійшлися дороги. Грандіозні плани, які були до вторгнення, просто стерлися. Може, вони ще й з'являться", — зізнався Позитив.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Потап прокоментував свої поїздки за кордон під час війни. Також ми розповідали, що продюсер Ігор Кондратюк прокоментував волонтерську діяльність Потапа.