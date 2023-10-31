Зверху куртка, знизу нічого — скандальний репер Потап опублікував чергове відео у Тік-Ток

Репер Олексій Потапенко. Фото: Instagram Потапа

Український співак і продюсер Олексій Потапенко, відомий як Потап опублікував у своєму Tik-Ток чергове провокативне відео. Виконавець напіводягнений наспівує під накладену на відео українську пісню.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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На відео видно, як Потап наспівує українську пісню, а потім плавно опускає камеру, де користувачі можуть побачити, що зверху він одягнутий в куртку та шапку, а знизу на ньому лише спідня білизна.

Час від часу Потап публікує у своєму Tik-Ток неоднозначні та провокативні відео. Фани не розуміють такої поведінки співака і регулярно коментують його відео.

"Я в шоці, Потап, що з тобою трапилося...", — написала одна з коментаторів під відео Потапа.

Один з коментарів під відео Потапа. Фото: скриншот

Один з коментарів під відео Потапа. Фото: скриншот

Один з коментарів під відео Потапа. Фото: скриншот

Нагадаємо, незрозумілі для більшості відео та дивна поведінка репера Потапа в черговий раз привернула увагу користувачів соцмереж. На тлі новин про черговий виїзд за кордон, 42-річному музиканту та бізнесмену поставили пряме запитання про мобілізацію. Цього разу Олексій Потапенко не промовчав та відповів у своєму Instagram.

"Я за кордоном, дорогою до України. До служби придатний, люди в курсі, я в ресурсі… Призивають — йду, я українець, чоловік. Це обов’язок. А поки я роблю, що вмію найкраще", — заявив Потап та натякнув на свою творчу та бізнес діяльності.

Також співака неодноразово критикувала за те, що він живе в Іспанії і не повертається до України. Як от нещодавно співак в черговий раз поїхав за кордон. Він разом із дружиною співачкою Настею Каменських виїхали закордон. Їх помітили в Барселоні.