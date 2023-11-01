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После скандала украинский рэпер Олег Кензов снова спел на русском

1 ноября 2023 16:58
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Олег Кензов после скандала снова спел на русском — снова провоцирует украинцев
Певец Олег Кензов на радиостанции. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский рэп-исполнитель, певец и ведущий Олег Кензов, который недавно выпустил новую песню на русском языке, снова опозорился в сети. Так, популярный артист снял видео, на котором в очередной раз на публику спел на русском языке.

Соответствующее видео Олег Кензов разместил на своей странице в Instagram.

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Публикация певца

В профиле рэп-исполнителя появилось новое видео, в котором он спел на русском языке. На записи Олег Кензов предстал в футболке с надписью "АТБ" и шапке. Рэп-исполнитель не стал подписывать свое видео, а просто разместил его.

Публикация со страницы Олега Кензова
Исполнение русскоязычной песни Олегом Кензовым. Фото: скриншот с Instagram

Реакция сети

То, что украинский рэпер исполнял песню на русском, очень возмутило его подписчиков и пользователей сети Instagram. Люди стали оставлять свои комментарии, высказывая мнение об исполнении русскоязычной песни Олегом.

  • В Украине сейчас популярна украинская музыка, а русскоязычные треки "режут ухо" после нападения России... А вы, похоже, выбрали русскую публику... Наверное, пора отписаться от вас
  • Олег, зачем провоцируете людей?
  • У Вас в роду были грузины? Почему у вас такой стиль — "или армянские напевы, или шансон"
  • С таким голосом можно петь глубокие, душевные песни. Украинские песни — они душевные, искренние. Можно выбрать такие песни — о себе, о своей жизни, чтобы было интересно всем
Комментарии со страницы Олега Кензова
Комментарии со страницы Олега Кензова. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Олега Кензова
Комментарий со страницы Олега Кензова. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Олега Кензова
Комментарий со страницы Олега Кензова. Фото: скриншот из Instagram

Новая песня артиста

Недавно украинский исполнитель выпустил песню под названием "Я целую твои щеки", написанную на русском языке. К этой композиции артист также снял клип, в котором он плывет на роскошной яхте вместе с молодой девушкой.

Комментарий Славы Демина касательно песни Олега Кензова

Услышав эту песню, украинский ведущий сразу же начал ее комментировать. В частности, Слава Демин сделал акцент на том, что родившийся в Полтаве певец продолжает петь на русском языке, что его очень возмутило.

"Почему новые песни на русском языке? Это на какую аудиторию рассчитано? Если на украинскую, то надо быть артистом-камикадзе, чтобы выпускать песню на русском, если на российскую, тогда звание "Чмоня недели" подтверждается. Мне кажется, что в это время на двух стульях просидеть невозможно", — отметил Слава Демин.

Напомним, мы писали о том, что украинский рэп-исполнитель Олег Кензов спел о Валерии Залужном.

Ранее мы рассказывали о том, что рэпер Потап объяснил, почему он стал меньше общаться со своим другом Позитивом.

Также мы сообщали о том, что рэп-исполнитель Потап поделился провокационным видео.

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