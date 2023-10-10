Український серіал про повномасштабне вторгнення Росії уперше покажуть на Netflix

Серіал "Перші дні" — це шість історій про життя під час повномасштабного вторгнення. Фото: менеджмент проєкту

Автори сюжетів художнього серіалу "Перші дні" (Those Who Stayed ) надихались історіями містян, які залишалися у столиці в лютому-березні 2022 року. Це звичайні люди, що опинилися в надзвичайних, страшних умовах — утім, зберегли людяність, любов до близьких і віру в майбутнє.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент проєкту.

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Прем’єра серіалу відбудеться 1 листопада на Netflix в Україні й низці європейських держав: Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії, Угорщині, Молдові, балтійських і балканських країнах, у Ісландії, Австралії та Франції, стрічку покажуть національні телеканали. В Україні новинку можна буде також переглянути на телеканалі "1+1" наступного року.

"Перші дні" став наймасштабнішим спільним виробництвом з іншими країнами з лютого 2022 року. А також це перший український проєкт, що фактично замовили іноземні канали, — і покажуть його саме українською", — зазначає директорка з розвитку та копродукції FILM.UA Group і продюсерка проєкту Катерина Вишневська.

"Перші дні" — це шість історій від шести режисерів, яких об’єднала своєю ідеєю шоуранерка серіалу Анастасія Лодкіна. До проєкту долучилися талановиті українські митці: Олексій Єсаков і Тала Пристаєцька, що працювали над серіалом "Кріпосна", Артем Литвиненко — автор ідеї та режисер серіалу "Нюхач", автори "Перших ластівок" Валентин Шпаков і "Ти — космос" Павло Остріков. Для Каті Царик, авторки численних відеокліпів, концертних шоу й короткого метра "Обійми мене", проєкт став першою повноформатною роботою.

Кадр з серіалу "Перші дні". Фото: менеджмент проєкту

Кожен епізод "Перших днів" — це художній мініфільм, натхненний справжніми подіями, а деякі персонажі мають прототипів у реальному житті. Ольга з дітьми вимушена жити в одному домі з двома чоловіками — нинішнім і колишнім; Максима війна застає на роботі, у зоопарку, звідки він не може виїхати; безхатько, що живе в машині, допомагає місцевій ТрО, а хлопчик Єгор заспокоюється тим, що у своїй уяві збиває ракети, як злих пташок; німець Клаус приїжджає до Києва, щоб забрати дівчину, але опиняється серед волонтерів і долучається до їхньої праці, а легенда української естради, прототипом якої став Андрій Данилко, проводить стрими зі своєї столичної квартири і стає натхненням для мільйонів.

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