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Песни финалиста "Голосу Країни" нашли на российском стриминговом ресурсе

27 октября 2023 11:48
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Песни финалиста "Голоса Страны" нашли на российском стриминговом ресурсе
Певец Роман Панченко. Фото: instagram.com/romariopunch/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

После начала полномасштабного вторжения большинство украинских артистов отказались от сотрудничества с российским музыкальным бизнесом. Но песни украинского певца Романа Панченко, который сражается за победу в шоу "Голосу Країни", продолжают появляться на стриминговой платформе российского ресурса "Яндекс".

Какие песни Романа Панченко могут слушать россияне, узнали Новини.LIVE.

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Украинские песни на российском ресурсе

29 октября на телеканале "1+1 Украина" состоится суперфинал европейского сезона "Голоса країни". Одним из финалистов стал певец Роман Панченко, музыку которого можно найти в интернете под псевдонимом Romario Punch.

Роман в шоу "Голос країни" борется за победу в команде DOROFEEVA. Во время интервью Роман рассказал, что хотел бы записать дуэт с Монатиком. Трек с соответствующим названием уже есть в репертуаре артиста, в том числе и на стриминговой платформе российского ресурса "Яндекс".

 

Песни Романа Панченко доступны на русском ресурсе. Фото: instagram.com/romariopunch/

 

 

Стоит отметить, что песни Романа в "Яндеск" опубликованы на украинском. Сейчас там 4 трека: "Спокій", "Kingdom Rise", "Reue" и "Monatik".

Выступление с Coldplay

О Романе заговорили, когда на концерте в Варшаве 8 июля он вместе с группой Coldplay спел хит группы Океан Эльзы "Обійми".

Роман Панченко родился в Чернигове и с четырёх лет занимается музыкой. Сейчас уличный музыкант проживает в Варшаве, куда переехала его семья.

Напомним, украинский сериал о полномасштабном вторжении России впервые покажут на Netflix.

Ранее Бадоев показал новый тизер фильма о преступлениях россиян.

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