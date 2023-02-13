Представители Хорватии на Евровидении высмеяли путина и вынесли ракеты на сцену

Песня о психопате путине и муляж ракет на сцене: кто представит Хорватию на "Евровидении-2023"
Все большее число стран определяются со своими представителями на песенный конкурс "Евровидение-2023", который пройдет в мае в английском Ливерпуле. Многие артисты в своих композициях метафорически унижают диктатора путина и осуждают войну в Украине.
Среди них и эпатажная хорватская группа Let 3, говорится на сайте песенного конкурса.
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Участники группы в одном из интервью отметили, что их песня Mama ŠČ антивоенная и посвящена многим людям.
"Она была создана прошлым летом, когда я работал над спектаклем в Сплите. Наступил тот военный момент, что мы должны сделать военную оперу, и "Mama ŠČ" является одной из песен из нее", — рассказал фронтмен группы Дамир Mrle Мартынович.
Музыканты признались, что хотели выступать в униформе, но поскольку это противоречит правилам Евровидения, они появятся в стилизованной форме.
"Мама купила трактор, мама целовала придурка… этого маленького психопата, мерзкого маленького психопата, крокодила-психопата, мама, я иду на войну", — говорится в тексте песни, в котором метафорически описывается путин.
Let 3 выступили на местном нацотборе в костюмах, напоминавших офицерские мундиры. Во время перформанса один из участников вынес на сцену муляжи ракет.
Напомним, ранее мы рассказывали, что "Евровидение-2023" показало лого и слоган конкурса. Также стало известно, в каком полуфинале Евровидение-2023 будет голосовать Украина.