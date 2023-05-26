Наталка Карпа поділилася відео зустрічі доньки з батьком

Наталка Карпа з донькою. Фото: instagram.com/natalkakarpa/

Співачка Наталка Карпа вразила прихильників кадрами теплої зустрічі доньки та чоловіка. Після тривалої розлуки батько не міг випустити з обіймів дівчинку.

Ніжним відео артистка поділилась у Instagram.

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Живе спілкування нічого не замінить

Чоловік Наталки Карпи Євген Тєрєхов захищає Україну на фронті. Після піврічної розлуки чоловік нарешті зміг побачитися з молодшою донькою Златою. Для дівчинки стало сюрпризом побачити тата у дитячому садочку.

"Пів року вони не бачились…спілкувались телефоном, бачились по відео фейстайму, передавали подаруночки через почту, але живе спілкування нічого не замінить!Напевно зайве говорити, що таке тато для донечки. Минулого разу ми також забирали разом Злату з садочку, але зараз це вже дівчинка, яка сама вміє одягатись, вчить довгі вірші, і розуміє, що тато на війні. Тому це наче все по-новому! Ці емоції просто безцінні", — підписала відео Наталка Карпа.

Наталка Карпа та ветеран АТО Євген Тєрєхов одружилися в 2016-му. Окрім Злати, в Євгена є старша донька від попереднього шлюбу.

Перед війною співачка говорила, що у її стосунках з чоловіком є певні проблеми, але після початку повномасштабного вторгнення артистка вирішила відкласти це питання.

Раніше танцюрист і модель Назар Грабар, який служив разом з ним в лавах ЗСУ, повернувся з фронту до столиці. Зараз він продовжує захищати Україну та несе службу в штаті. Вперше від початку повномасштабної війни Назар дав велике інтерв’ю, в якому розповів, зокрема, про свою подругу, колишнього роботодавця, співачку Світлану Лободу та інших колег по шоу-бізнесу.

Нагадаємо, у сім'ї актора кліпів Світлани Лободи, Назара Грабара, трапилось горе. Загинув його рідний брат, який теж боронив Україну.