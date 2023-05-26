Наталья Карпа поделилась видео встречи дочери с отцом

Наталка Карпа с дочерью. Фото: instagram.com/natalkakarpa/

Певица Наталка Карпа поразила поклонников кадрами теплой встречи дочери и мужа. После продолжительной разлуки отец не мог выпустить из объятий девочку.

Нежным видео артистка поделилась в Instagram.

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Живое общение ничего не заменит

Муж Наталки Карпы Евгений Терехов защищает Украину на фронте. После полугодовой разлуки мужчина наконец-то смог увидеться с младшей дочерью Златой. Для девочки стало сюрпризом увидеть папу в детском саду.

"Полгода они не виделись…общались по телефону, виделись по видео фейстайму, передавали подарочки через почту, но живое общение ничего не заменит! Наверное, лишнее говорить, что такое папа для дочери. В прошлый раз мы тоже забирали вместе Злату из садика, но сейчас это уже девочка, которая сама умеет одеваться, учит длинные стихи, и понимает, что папа на войне. Поэтому это как будто все по-новому! Эти эмоции просто бесценные", — подписала видео Наталка Карпа.

Наталка Карпа и ветеран АТО Евгений Терехов поженились в 2016 году. Кроме Златы, у Евгения есть старшая дочь от предыдущего брака.

Перед войной певица говорила, что в ее отношениях с мужем есть некоторые проблемы, но после начала полномасштабного вторжения артистка решила отложить этот вопрос.

Ранее танцор и модель Назар Грабар вернулся с фронта в столицу. В настоящее время он продолжает защищать Украину и несет службу в штате. Впервые с начала полномасштабной войны Назар дал большое интервью, в котором рассказал в частности о своей подруге, бывшем работодателе, певице Светлане Лободе и других коллегах по шоу-бизнесу.

Напомним, в семье известного украинского танцора, актера клипов Светланы Лободы, Назара Грабара, случилось горе. Погиб его родной брат, тоже защищавший Украину.