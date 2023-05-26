Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Полгода не виделись: Наталка Карпа поделилась видео встречи дочери с отцом arrow

Полгода не виделись: Наталка Карпа поделилась видео встречи дочери с отцом

26 мая 2023 16:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наталья Карпа поделилась видео встречи дочери с отцом
Наталка Карпа с дочерью. Фото: instagram.com/natalkakarpa/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Наталка Карпа поразила поклонников кадрами теплой встречи дочери и мужа. После продолжительной разлуки отец не мог выпустить из объятий девочку.

Нежным видео артистка поделилась в Instagram.

Читайте также:

Живое общение ничего не заменит

Муж Наталки Карпы Евгений Терехов защищает Украину на фронте. После полугодовой разлуки мужчина наконец-то смог увидеться с младшей дочерью Златой. Для девочки стало сюрпризом увидеть папу в детском саду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Полгода они не виделись…общались по телефону, виделись по видео фейстайму, передавали подарочки через почту, но живое общение ничего не заменит! Наверное, лишнее говорить, что такое папа для дочери. В прошлый раз мы тоже забирали вместе Злату из садика, но сейчас это уже девочка, которая сама умеет одеваться, учит длинные стихи, и понимает, что папа на войне. Поэтому это как будто все по-новому! Эти эмоции просто бесценные", — подписала видео Наталка Карпа.

Наталка Карпа и ветеран АТО Евгений Терехов поженились в 2016 году. Кроме Златы, у Евгения есть старшая дочь от предыдущего брака.

Перед войной певица говорила, что в ее отношениях с мужем есть некоторые проблемы, но после начала полномасштабного вторжения артистка решила отложить этот вопрос.

Ранее танцор и модель Назар Грабар вернулся с фронта в столицу. В настоящее время он продолжает защищать Украину и несет службу в штате. Впервые с начала полномасштабной войны Назар дал большое интервью, в котором рассказал в частности о своей подруге, бывшем работодателе, певице Светлане Лободе и других коллегах по шоу-бизнесу.

Напомним, в семье известного украинского танцора, актера клипов Светланы Лободы, Назара Грабара, случилось горе. Погиб его родной брат, тоже защищавший Украину.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас