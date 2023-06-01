"А Мішину ніхто не чіпає": Воронова після візиту СБУ записала виправдання

Блогерка та співачка Інна Воронова. Фото: Instagram/voronova.official

Напередодні блогерці та співачці Інни Воронової СБУ вручила підозру. Та знімала та публікувала в соцмережах роботу ППО під час масованих обстрілів окупантами України вночі 16 травня. Спочатку Воронова віджартувалась та похайпувала на цьому. А коли зрозуміла, що "пахне" паленим, записала відео з виправдовуваннями.

Воно доступне на Instagram сторінці Воронової.

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Воронова, яка після хвилі хейту у свій бік, все одно продовжує записувати на багатотисячну аудиторію відео російською мовою в серці України, Києві, вирішила розставити всі крапки над "і".

В стилі власниці українського громадянства, співачки Ані Лорак, Інна сказала, що вона дівчинка, яка нічого не розуміє. Коли почалась робота ППО, вона нібито нічого не зрозуміла і відео не знімала. Його їй надіслав один з жителів ЖК на лівому березі столиці, в якому квартира у Воронової.

"Саме через страх та не розуміючи, як правильно діяти в цій ситуації, я виклала відео в соціальних мережах. Я хотіла, щоб мене хтось заспокоїв. Я ще раз наголошую, це був виключно страх, цей вчинок був на емоціях. Але я швидко усвідомила помилку. На жаль, соцмережі вже було не зупинити", — сказала Воронова.

Також співачка нагадала, що вона матір двох дітей, які налякалися після візиту СБУ. Їхній батько втік за кордон, інший у в’язниці. Інну дивує, чому саме до неї така увага. Її сусідка по ЖК, акторка Ксенія Мішина, також опублікувала в ту ніч відео та вибачилась. Як й інші блогери.

"Спочатку нас було багато, десь блогерів 30. Але Мішину чомусь більше ніхто не чіпає. Чому? Наближена та особлива? Чи тому що "Новий канал"? Я не розумію, може, мені хтось пояснить", — заявила Воронова.

Одіозна блогерка попросила не руйнувати її долю та дітей та ще раз попросила вибачення. В коментарях під публікацією думки підписників розділилися. Одні підтримали Інну та просять для неї адміністративне покарання, а не кримінальне. Інші ж вважають, що вона "перевзулась".

Скриншот: Instagram/voronova.official

Хто така Воронова

Співачка та блогерка є дружиною бізнесмена Юрія Чернецького, якого заарештували за збування наркотиків в серпні минулого року. Воронова стала відомою після того, як оголосила збір 4 млн гривень на заставу чоловікові.

Зараз блогерка розлучається з Чернецьким та планує, за її словами, будувати життя без його участі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці масово "тролять" Ані Лорак подяками за допомогу ЗСУ. Також ми розповідали, що співачку Анну Трінчер захейтили за матюки під час роботи ППО.