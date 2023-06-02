Племянник Таисии Повалий ушел на фронт: певица "зачитала" методичку Кремля

Обладательница украинского гражданства, певица Таисия Повалий. Фото: росСМИ

Пропутинская владелица украинского гражданства, певица Таисия Повалий, не скрывает своей любви к стране болот. По возможности, она дает интервью местным СМИ, в которых жалуется на украинские власти. А когда у нее никто ничего не спрашивает, публикует одиозные посты в соцсетях. Так, в последнем она заявила об ушедшем на войну племяннике и переписала методичку Кремля.

Соответствующий пост доступен в Instagram певицы.

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Путинистка вспомнила Революцию Достоинства. По словам Таисии, в 2014 году ее знакомые бежали из Киева, чтобы не стать жертвами. Кстати, одиозная певица не указывает на тех, кто стрелял и убивал людей. Однако о нарративах Кремля Повалий не забыла в публикации.

"Смерти на Крещатике; самолет, убивший людей в центре Луганска; затем сожжение заживо людей в Одессе и танцы человеческих костях. Ужас, ужас, ужас!!! Не укладывалось в голове", — по методичке написала 58-летняя любительница россиян.

Также Повалий отметила, что в ее голове не укладывалось и то, что ее племянник ушел воевать на Донбасс, где у нее живут родственники. Правда, ни его имени, ни когда это произошло, ни даже за какую сторону воевал/воюет парень певица не написала.

Впрочем, если считать, что она коллаборантка, предательница и была в шоке, то ее племянник скорее всего пошел защищать Украину от оккупантов. В отличие от своей звездной тети.

Скриншот: Instagram/tpovaliyofficial

Напомним, ранее мы писали, что еще одна владелица украинского гражданства, певица Ани Лорак привезла стиральную машину живущим под Москвой беженцам из Донбасса . Также мы рассказывали, что певица Инна Воронова, снимавшая работу ПВО в Киеве, после визита СБУ записала видео с оправданием.