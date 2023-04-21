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Plus-size модель Ешлі Грем стала найсексуальнішою жінкою планети за версією журналу Maxim

21 квітня 2023 16:18
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова
Plus-size модель Ешлі Грем стала найсексуальнішою жінкою планети за версією журналу Maxim
Ешлі Грем. Фото: Instagram/ashleygraham
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова

Всесвітньовідома модель категорії plus-size Ешлі Грем одна з тих, хто довів, що не лише худі дівчата можуть бути красивими. Нині 35-річна американка та мама трьох дітей продовжує завойовувати модний Олімп.

Міжнародний чоловічий журнал Maxim оголосив список найсексуальніших жінок світу, який цього року сенсаційно очолила Ешлі Грем.

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Королева пишних форм

Мало хто знає, але Ешлі Грем розпочала свою модельну кар'єру у 12 років. Її помітили в одному з торгівельних центрів штату Небраска. Тоді вона не знала, чим саме хоче займатися, але здається, що про своє рішення не пожалкувала ні на хвилину.

За цей час Ешлі встигла з'явитися на сторінках Vogue, Elle, Glamour та Harper’s Bazaar. У 2016 році вона прикрасила обкладинку Sports Illustrated Swimsuit Issue. Ця подія стала справжньою сенсацією, адже до цього це робили виключно худорляві моделі.

Ешлі Грем на обкладинці журналу Maxim. Фото: Maxim

Чоловічий журнал Maxim, який кожен рік складає список найсексуальніших жінок планети, теж не зміг встояти перед красою Ешлі та її пишними формами.

"Ешлі Грем, королева форм, — це ковток свіжого повітря в індустрії моди. Вона має яскраву індивідуальність і ніколи не перестає сяяти на подіумі або перед камерою. Вона не просто модель, вона — рух вперед", — аргументує свій вибір Maxim. 

Ешлі Грем для журналу Maxim. Фото: Maxim

Нагадаємо, донька Віри Брежнєвої влаштувала пікантну фотосесію в зелених лісах США.

Співачка Настя Каменських нещодавно представила публіці патріотичну капсульну колекцію одягу.

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