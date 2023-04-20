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Донька Віри Брежнєвої влаштувала пікантну оголену фотосесію в зелених лісах США

20 квітня 2023 17:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Донька Віри Брежнєвої влаштувала пікантну оголену фотосесію в зелених лісах США
Співачка Віра Брежнєва та її старша донька Соня Кіперман. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці минулого місяця співачка Віра Брежнєва, яка зараз виступає під новим псевдонімом VERA, прилетіла до США, аби особисто привітати старшу доньку Соню Кіперман з днем народження. Дівчині виповнилось 22 роки. І вона вже давно може робити все, що заманеться. Чим, в принципі, і займається. 

У своїх Instastories старша донька ексучасниці гурту "ВІА Гра" показала пікантне фото. 

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Відверта фотосесія

Зіркова донька вже давно живе в США. Там вона і навчається, і йде до своєї мети. Соня мріє підкорити Голлівуд. Після святкування свого дня народження, старша донька Віри відправилась на прогулянку лісом. 

На фоні американських природних краєвидів Соня позувала на камеру топлес. Щоправда, у соцмережі 22-річна дівчина виклала лише одне фото. 

Старша донька Віри Брежнєвої, Сара Кіперман позує топлес на камеру. Фото: Instastories/sonyaxkiperman

Це не перші фото, на яких Соня позує без бюстгальтеру. Молода студентка час від часу тішить підписників відвертими знімками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A post shared by sonya (@sonyaxkiperman)

А ось співачка рідко публікує фотографії зі старшою донькою, яку народила від Віталія Войченка. З ним Брежнєва прожила кілька років у цивільному шлюбі. Соня носить прізвище другого чоловіка співачки, бізнесмена Михайла Кіпермана, від якого у Віри донька Сара. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віра Брежнєва та її чоловік, композитор та продюсер Костянтин Меладзе, продають розкішний маєток під Москвою. Також ми розповідали, що учасниця шоу "Холостяк" Вікторія Варлей потрапила на обкладинку Playboy в 38 років.

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