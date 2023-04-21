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Plus-size модель Эшли Грэм стала самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала Maxim

21 апреля 2023 16:18
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова
Plus-size модель Эшли Грэм стала самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала Maxim
Эшли Грэм. Фото: Instagram/ashleygraham
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова

Всемирно известная модель категории plus-size Эшли Грэм одна из тех, кто доказал, что не только худые девушки могут быть красивыми. Сегодня 35-летняя американка и мама троих детей продолжает завоевывать модный Олимп.

Международный мужской журнал Maxim объявил список самых сексуальных женщин мира, который в этом году сенсационно возглавила Эшли Грэм.

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Королева пышных форм

Немногие знают, но Эшли Грэм начала свою модельную карьеру в 12 лет. Ее заметили в одном из торговых центров штата Небраска. Тогда она не знала, чем именно хочет заниматься, но кажется, что о своем решении не пожалела ни на минуту.

За это время Эшли успела появиться на страницах Vogue, Elle, Glamour и Harper's Bazaar. В 2016 году она украсила обложку Sports Illustrated Swimsuit Issue. Это событие стало настоящей сенсацией, ведь до этого это делали исключительно худые модели.

Эшли Грэм на обложке журнала Maxim. Фото: Maxim

Мужской журнал Maxim, который каждый год составляет список самых сексуальных женщин планеты, тоже не смог устоять перед красотой Эшли и ее пышными формами.

"Эшли Грэм, королева форм, — это глоток свежего воздуха в индустрии моды. Она имеет яркую индивидуальность и никогда не перестает сиять на подиуме или перед камерой. Она не просто модель, она — движение вперед", — аргументирует свой выбор Maxim.

Эшли Грэм для журнала Maxim. Фото: Maxim

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