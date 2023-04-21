Plus-size модель Эшли Грэм стала самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала Maxim
Всемирно известная модель категории plus-size Эшли Грэм одна из тех, кто доказал, что не только худые девушки могут быть красивыми. Сегодня 35-летняя американка и мама троих детей продолжает завоевывать модный Олимп.
Международный мужской журнал Maxim объявил список самых сексуальных женщин мира, который в этом году сенсационно возглавила Эшли Грэм.
Королева пышных форм
Немногие знают, но Эшли Грэм начала свою модельную карьеру в 12 лет. Ее заметили в одном из торговых центров штата Небраска. Тогда она не знала, чем именно хочет заниматься, но кажется, что о своем решении не пожалела ни на минуту.
За это время Эшли успела появиться на страницах Vogue, Elle, Glamour и Harper's Bazaar. В 2016 году она украсила обложку Sports Illustrated Swimsuit Issue. Это событие стало настоящей сенсацией, ведь до этого это делали исключительно худые модели.
Мужской журнал Maxim, который каждый год составляет список самых сексуальных женщин планеты, тоже не смог устоять перед красотой Эшли и ее пышными формами.
"Эшли Грэм, королева форм, — это глоток свежего воздуха в индустрии моды. Она имеет яркую индивидуальность и никогда не перестает сиять на подиуме или перед камерой. Она не просто модель, она — движение вперед", — аргументирует свой выбор Maxim.
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