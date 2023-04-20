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Каменських презентувала патріотичну капсульну колекцію одягу

20 квітня 2023 15:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Каменських презентувала патріотичну капсульну колекцію одягу
Співачка Настя Каменських. Фото: gepur.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Після кількатижневого лікування голосових зв’язок співачка Настя Каменських таки вирушає у свій тур "Я — Україна". Напередодні першого концерту артистка представила колекцію патріотичного одягу в колаборації з одним із українських брендів. 

Про це Каменських повідомила у своєму Instagram. 

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Колекція співачки

Патріотичну капсульну колекцію Каменських готувала спеціально перед туром. Одяг можна буде придбати прямо на концертах. Перший, до речі, відбудеться вже сьогодні, 20 квітня, у Житомирі. 

"Це не просто одяг, це — символ тих емоцій, які ми з вами переживаємо зараз та пам’ятна деталь, яка може нагадувати вам про наші зустрічі ще довгий час. На речах зображені ключові фрази з моєї пісні "Я — Україна", а також важливі елементи української культури", — написала Каменських. 

Ціни на товари від Каменських стартують від 119 гривень. 

Нагадаємо, раніше ми писали, Каменських поставила крапку в питанні нібито офіційного розлучення з репером Потапом. Також ми розповідали, що ексучасниця гурту The Pussycat Dolls, американська співачка та акторка Ніколь Шерзінгер обрала на музичну премію сукню від українського бренду.

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