Почалося голосування за кандидатів у журі від України на Дитяче Євробачення 2023

Одна з кандидатів у члени журі співачка Alyosha. Фото: Суспільне

Розпочалося голосування за склад національного журі на Дитяче Євробачення 2023 від України. Опитування можна пройти у мобільному застосунку "Дія" до 22-го жовтня.

Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі "Дії".

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Дитяче Євробачення 2023 пройде у французській Ніцці. За перемогу у пісенному конкурсі змагатимуться молоді вокалісти з 16 країн, а фінал відбудеться 26 листопада.

Україну представлятиме 9-річна Анастасія Димид з піснею "Квітка". Маленька співачка стала переможницею Нацвідбору.

Судді ж, яких оберуть українці, виставлятимуть бали учасникам з інших країн у фіналі пісенного конкурсу.

Склад журі складатиметься з трьох дорослих, які отримують найбільше голосів, та двох дітей, яких призначить Суспільне. Віддати голос можна за одного з дев'яти представлених кандидатів. Серед них: співаки LAUD, Влад Дарвін, співачки FIЇNKA, SKYLERR, Тоня Матвієнко, Мирослава Салій, Alyosha, музичний оглядач Олексій Бондаренко, актор Юрій Ткач.

Скриншот з Дії

Для того, щоб проголосувати слід авторизуватися у застосунку "Дія", перейти у розіл "Послуги" та знайти "Опитування". Термін голосування становить тиждень – з 16-го по 22-ге жовтня.

Скриншот з Дії

Нагадаємо, раніше ми писали, хто став переможцем нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2023".

Також ми розповідали, що конкурс "Євробачення" нагородили престижною премією.