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Почалося голосування за кандидатів у журі від України на Дитяче Євробачення 2023

16 жовтня 2023 13:28
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Почалося голосування за кандидатів у журі від України на Дитяче Євробачення 2023
Одна з кандидатів у члени журі співачка Alyosha. Фото: Суспільне
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Розпочалося голосування за склад національного журі на Дитяче Євробачення 2023 від України. Опитування можна пройти у мобільному застосунку "Дія" до 22-го жовтня.

Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі "Дії". 

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Дитяче Євробачення 2023 пройде у французській Ніцці. За перемогу у пісенному конкурсі змагатимуться молоді вокалісти з 16 країн, а фінал відбудеться 26 листопада.

Україну представлятиме 9-річна Анастасія Димид з піснею "Квітка". Маленька співачка стала переможницею Нацвідбору.

 

Судді ж, яких оберуть українці, виставлятимуть бали учасникам з інших країн у фіналі пісенного конкурсу.

Склад журі складатиметься з трьох дорослих, які отримують найбільше голосів, та двох дітей, яких призначить Суспільне. Віддати голос можна за одного з дев'яти представлених кандидатів. Серед них: співаки LAUD, Влад Дарвін, співачки FIЇNKA, SKYLERR, Тоня Матвієнко, Мирослава Салій, Alyosha, музичний оглядач Олексій Бондаренко, актор Юрій Ткач.

 

Опитування в Дії
Скриншот з Дії

Для того, щоб проголосувати слід авторизуватися у застосунку "Дія", перейти у розіл "Послуги" та знайти "Опитування". Термін голосування становить тиждень – з 16-го по 22-ге жовтня.

 

опитування в Дії
Скриншот з Дії

Нагадаємо, раніше ми писали, хто став переможцем нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2023"

Також ми розповідали, що конкурс "Євробачення" нагородили престижною премією.

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