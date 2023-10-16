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Началось голосование за кандидатов в жюри от Украины на Детское Евровидение 2023

16 октября 2023 13:28
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Началось голосование за кандидатов в жюри от Украины на Детское Евровидение 2023
Одна из кандидатов в жюри певица Alyosha. Фото: Суспільне
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Началось голосование за состав национального жюри на Детское Евровидение 2023 года от Украины. Опрос можно пройти в мобильном приложении "Дія" до 22 октября.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале "Дія".

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Детское Евровидение 2023 года пройдет во французской Ницце. За победу в песенном конкурсе сразятся молодые вокалисты из 16 стран, а финал состоится 26 ноября.

Украину будет представлять 9-летняя Анастасия Димид с песней "Квітка". Маленькая певица стала победительницей Нацотбора.

 

Судьи, которых выберут украинцы, будут выставлять баллы участникам из других стран в финале песенного конкурса.

Состав жюри будет состоять из трех взрослых, которые получат больше голосов, и двух детей, которых назначит Суспільне. Отдать голос можно за одного из девяти представленных кандидатов. Среди них: певцы LAUD, Влад Дарвин, певицы FIINKA, SKYLERR, Тоня Матвиенко, Мирослава Салий, Alyosha, музыкальный обозреватель Алексей Бондаренко, актер Юрий Ткач.

 

Опросы в Действии
Скриншот из "Дія"

Для того, чтобы проголосовать, следует авторизироваться в приложении "Дія", перейти в раздел "Услуги" и найти "Опрос". Голосование продлится неделю – с 16 по 22 октября.

 

опросы в Действии
Скриншот из "Дія"

Напомним, ранее мы писали, кто стал победителем нацотбора на "Детское Евровидение-2023" .

Также мы рассказывали, что конкурс "Евровидение" был награжден престижной премией.

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