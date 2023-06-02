Починаю ненавидіти світ: пишнотіла Lizzo відповіла хейтерам
Співачка Lizzo не змогла змовчати, коли побачила черговий хетейрський коментар на свої сторінці у соціальній мереже. Зірка жорстко відповіла недоброзичливцям.
Про це пише Daily Mail.
Хочу все покинути
Артистка запостила коментар одного зі своїх фоловерів.
"Як Lizzo може бути такою товстою, якщо вона багато рухається на сцені. Цікаво, що вона їсть", — питає підписник у коментарі.
Співачка, яка також випускає колекцію купальників для жінок plus-size, мала гнівну відповідь на це питання.
"Тільки зайшла на свою сторінку, і як завжди бачу це неподобство, яке пишуть про мене. Все це змушує мене починати ненавидітиті цей світ. Хтось говорить, що я їм забагато фаст-фуду. Але я давно відмовилась від нездорової їж, я втомилася це пояснювати. Я правильно харчуюсь і багато займаюсь у спортзалі. Моє тіло таке яке воно є, я не намагаюсь бути повною. Вся ненавість через те, що товста. Ви і гадки не маєте, як близько я до того, щоб все покинути та насолоджуватися грошима та коханим чоловіком на фермі", — написала артистка у Twitter.
Раніше співачка розповіла, що їй подобається бути повною.
"Я думаю, у мене дійсно розкішна фігура! Я ікона, і мене це радує з кожним днем все більше. Наприклад, Кім Кардаш’ян теж комусь не подобається, але вона ікона і стоїть біля початків нових стандартів краси. Одного дня я теж буду стандартом", — сказала артистка.
Зірка розповіла, що в дитинстві відчувала специфічне ставлення до себе.
"Так, я знаю, що я товста, але я красива і здорова. Тож можемо вже закрити цю тему?", — говорить Lizzo.
Нагадаємо, модель Ешлі Грем повернулася до дому після Каннського кінофестивалю. Зірка не могла дочекатися зустрічі з родиною та улюбленими косметичними процедурами.
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