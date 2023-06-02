Пишнотіла Lizzo відповіла хейтерам

Співачка Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating/

Співачка Lizzo не змогла змовчати, коли побачила черговий хетейрський коментар на свої сторінці у соціальній мереже. Зірка жорстко відповіла недоброзичливцям.

Про це пише Daily Mail.

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Хочу все покинути

Артистка запостила коментар одного зі своїх фоловерів.

"Як Lizzo може бути такою товстою, якщо вона багато рухається на сцені. Цікаво, що вона їсть", — питає підписник у коментарі.

Скріншот відповіда хейтерам Lizzo

Співачка, яка також випускає колекцію купальників для жінок plus-size, мала гнівну відповідь на це питання.

"Тільки зайшла на свою сторінку, і як завжди бачу це неподобство, яке пишуть про мене. Все це змушує мене починати ненавидітиті цей світ. Хтось говорить, що я їм забагато фаст-фуду. Але я давно відмовилась від нездорової їж, я втомилася це пояснювати. Я правильно харчуюсь і багато займаюсь у спортзалі. Моє тіло таке яке воно є, я не намагаюсь бути повною. Вся ненавість через те, що товста. Ви і гадки не маєте, як близько я до того, щоб все покинути та насолоджуватися грошима та коханим чоловіком на фермі", — написала артистка у Twitter.

Раніше співачка розповіла, що їй подобається бути повною.

"Я думаю, у мене дійсно розкішна фігура! Я ікона, і мене це радує з кожним днем все більше. Наприклад, Кім Кардаш’ян теж комусь не подобається, але вона ікона і стоїть біля початків нових стандартів краси. Одного дня я теж буду стандартом", — сказала артистка.

Зірка розповіла, що в дитинстві відчувала специфічне ставлення до себе.

"Так, я знаю, що я товста, але я красива і здорова. Тож можемо вже закрити цю тему?", — говорить Lizzo.

Нагадаємо, модель Ешлі Грем повернулася до дому після Каннського кінофестивалю. Зірка не могла дочекатися зустрічі з родиною та улюбленими косметичними процедурами.

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