Начинаю ненавидеть мир: пышнотелая Lizzo ответила хейтерам
Певица Lizzo не смогла смолчать, увидев очередной хетейрский комментарий на своей странице в социальной сети. Звезда жестко ответила недоброжелателям.
Об этом пишет Daily Mail.
Хочу все бросить
Артистка запостила комментарий одного из своих фолловеров.
"Как Lizzo может быть такой толстой, если она много двигается на сцене. Интересно, что она ест", — недоумевает подписчик в комментарии.
У певицы, которая также выпускает коллекцию купальников для женщин plus-size, был гневный ответ на этот вопрос.
"Только зашла на свою страницу, и как всегда вижу это безобразие, которое пишут обо мне. Все это заставляет меня начинать ненавидеть этот мир. Кто-то говорит, что я ем слишком много фаст-фуда. Я правильно питаюсь и много занимаюсь в спортзале. Мое тело такое какое оно есть, я не пытаюсь быть полной. Вся ненависть из-за того, что толстая. Вы и не подозреваете, как близко я к тому, чтобы все оставить и наслаждаться деньгами и любимым мужчиной на ферме", — написала артистка в Twitter.
Раньше певица рассказала, что ей нравится быть полной.
"Я думаю, у меня действительно роскошная фигура! Я икона, и меня это радует с каждым днем все больше. Например, Ким Кардашьян тоже кому-то не нравится, но она икона и стоит у начала новых стандартов красоты. Однажды я тоже буду стандартом", — сказала артистка.
Звезда рассказала, что в детстве испытывала специфическое отношение к себе.
"Да, я знаю, что я толстая, но я красивая и здоровая. Так что можем уже закрыть эту тему?", — говорит Lizzo.
Напомним, модель Эшли Грэм вернулась домой после Каннского кинофестиваля. Звезда не могла дождаться встречи с семьей и излюбленными косметическими процедурами.
Ранее звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассказала, как сильно похудела.