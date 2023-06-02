Пышнотелая Lizzo ответила хейтерам

Певица Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating/

Певица Lizzo не смогла смолчать, увидев очередной хетейрский комментарий на своей странице в социальной сети. Звезда жестко ответила недоброжелателям.

Об этом пишет Daily Mail.

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Артистка запостила комментарий одного из своих фолловеров.

"Как Lizzo может быть такой толстой, если она много двигается на сцене. Интересно, что она ест", — недоумевает подписчик в комментарии.

Скриншот ответа хейтерам Lizzo

У певицы, которая также выпускает коллекцию купальников для женщин plus-size, был гневный ответ на этот вопрос.

"Только зашла на свою страницу, и как всегда вижу это безобразие, которое пишут обо мне. Все это заставляет меня начинать ненавидеть этот мир. Кто-то говорит, что я ем слишком много фаст-фуда. Я правильно питаюсь и много занимаюсь в спортзале. Мое тело такое какое оно есть, я не пытаюсь быть полной. Вся ненависть из-за того, что толстая. Вы и не подозреваете, как близко я к тому, чтобы все оставить и наслаждаться деньгами и любимым мужчиной на ферме", — написала артистка в Twitter.

Раньше певица рассказала, что ей нравится быть полной.

"Я думаю, у меня действительно роскошная фигура! Я икона, и меня это радует с каждым днем все больше. Например, Ким Кардашьян тоже кому-то не нравится, но она икона и стоит у начала новых стандартов красоты. Однажды я тоже буду стандартом", — сказала артистка.

Звезда рассказала, что в детстве испытывала специфическое отношение к себе.

"Да, я знаю, что я толстая, но я красивая и здоровая. Так что можем уже закрыть эту тему?", — говорит Lizzo.

Напомним, модель Эшли Грэм вернулась домой после Каннского кинофестиваля. Звезда не могла дождаться встречи с семьей и излюбленными косметическими процедурами.

Ранее звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассказала, как сильно похудела.