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Ешлі Грем показала, як відновлюється після вечірок Каннського кінофестивалю

1 червня 2023 15:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ешлі Грем показала, як відновлюється після вечірок Каннського кінофестивалю
Ешлі Грем. Фото: instagram.com/ashleygraham/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Ешлі Грем повернулася до дому після Каннського кінофестивалю. Зірка не могла дочекатися зустрічі з родиною та улюбленими косметичними процедурами.

Фото з рідних стін модель поділилася у своєму Instagram.

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У Каннах завершився легендарний кінофестиваль. Десятки зірок позували на червоній доріжці та розважалися під час гучних вечірок. Модель Ешлі Грем теж вражала розкішними виходами на Лазуровому узбережжі.

Вдома у США Ешлі зустріла родина: чоловік та діти. Модель після динамічного тижня вирушила на б’юті-процедуру.

"Повертаюсь до реальності", — підписала знімки модель.

Ще під час Каннського кінофестивалю Ешлі Грем засмутила фоловерів своїм схудненням. Зірка, яка гордо носить титул plus-size, вразила помітно менші форми, і отримала чимало критики від прихильників.

До речі, цей кінофестиваль обурив своїх фанів великою кількістю моделей, блогерів, зірок реаліті-шоу, Instagram інфлюенсерів та далеких від кіно особистостей. Престижна подія, на думку фанатів Каннського кінофестивалю, перетворилась на жарт та цирк.

Нагадаємо, Джорджина Родрігез, Ірина Шейк, Ізабель Гуллар, Алессандра Амбросіо, Наомі Кемпбелл, Гайді Клум та багато інших позували на червоній доріжці 76-го Каннського кінофестивалю.

Раніше Ешлі Грем здивувала своїх підписників у соціальній мережі несподіваним лайфхаком. Зірка зізналася, що спить із заклеєним ротом.

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